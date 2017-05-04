تیم والیبال سریلانکا بر رقیب ازبک خود غلبه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بازی‌های مسابقات والیبال امیدهای آسیا به میزبانی اردبیل بعد از گذشته سه روز حال و هوای متفاوتی به خود گرفته است.

۱۱ تیم والیبال کشورهای آسیایی با ارزیابی رقبا قدرتمندانه حاضر شده و به دنبال تصاحب امتیاز بازی‌ها هستند.

در چهارمین روز بازی‌ها سریلانکا با رقابت تنگاتنگ خود با والیبال امید ازبکستان توانست بر حریف خود غلبه کند.

با وجود اینکه دو ست اول بازی به نفع ازبکستان با امتیازهای ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۰ رقم خورد، در ست سوم و چهارم سریلانکا توانست با امتیازهای ۲۶ بر ۲۴ و ۲۸ بر ۲۶ رقیب خود را کنار زند.

در ست پنجم نیز این دیدار با امتیاز ۱۶ بر ۱۴ به نفع سریلانکا به اتمام رسید.