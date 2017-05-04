  1. استانها
  2. اردبیل
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۰۹

در چهارمین روز از مسابقات والیبال امیدهای آسیا؛

تیم والیبال سریلانکا بر رقیب ازبک خود غلبه کرد

تیم والیبال سریلانکا بر رقیب ازبک خود غلبه کرد

اردبیل – در چهارمین روز از مسابقات والیبال امیدهای آسیا تیم والیبال امید سریلانکا با نتیجه سه بر دو بر ازبکستان غلبه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازی‌های مسابقات والیبال امیدهای آسیا به میزبانی اردبیل بعد از گذشته سه روز حال و هوای متفاوتی به خود گرفته است.

۱۱ تیم والیبال کشورهای آسیایی با ارزیابی رقبا قدرتمندانه حاضر شده و به دنبال تصاحب امتیاز بازی‌ها هستند.

در چهارمین روز بازی‌ها سریلانکا با رقابت تنگاتنگ خود با والیبال امید ازبکستان توانست بر حریف خود غلبه کند.

با وجود اینکه دو ست اول بازی به نفع ازبکستان با امتیازهای ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۰ رقم خورد، در ست سوم و چهارم سریلانکا توانست با امتیازهای ۲۶ بر ۲۴ و ۲۸ بر ۲۶ رقیب خود را کنار زند.

در ست پنجم نیز این دیدار با امتیاز ۱۶ بر ۱۴ به نفع سریلانکا به اتمام رسید.

کد مطلب 3969839
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها