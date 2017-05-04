۱۵ طرح گردشگری در همایش سرمایه گذاری استان سمنان مطرح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خواجه بدختی پیش از ظهر پنج شنبه در همایش سرمایه گذاری استان سمنان در حوزه گردشگری به میزبانی مهدیشهر با بیان اینکه استان سمنان به دلیل قرارگرفتن در یک چهار راه ارتباطی جنوب، شمال، شرق و غرب از ظرفیت خوبی در حوزه گردشگری برخوردار است که این همایش می تواند بستر لازم را برای سرمایه گذاری هر چه بیشتر فراهم کند، ابراز داشت: از مجموع ۱۵ طرح مطرح شده در این همایش، سه مجموعه گردشگری، سه اکو موزه، یک اکو کمپ، دو مجموعه ورزشی هیجانی، دو منطقه نمونه گردشگری، دو مجموعه گردشگری سلامت و دو مجموعه بنای تاریخی ارائه شد که در نهایت هدف این طرح ها جذب سرمایه گذار در زمینه گردشگری خواهد بود.

وی با بیان اینکه در سال اقتصاد مقاومتی رویکردها باید بر اساس جذب سرمایه گذار و توسعه گردشگری باشد، افزود: در این همایش ۲۰تفاهم نامه طرح های گردشگری به ارزش پنج هزار و ۱۱۶میلیارد ریال با بخش خصوصی منعقد شد که مفاد آنها زمینه سرمایه گذاری درتوسعه اقامتگاه های بومگردی، گردشگری و ساخت هتل و احیای منطقه های نمونه گردشگری را فراهم می کند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان بابیان اینکه در تعریف معبر به مقصد بایدتلاش های بیشتری صورت گیرد، ابراز داشت: این استان با قابلیت های کوهستان، کویر و جنگل و برخورداری از حیات وحش غنی و قوی می تواند به مقصدی برای حضور گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود که باید با همکاری دستگاه های فرهنگی زمینه مشارکت سرمایه گذار در این بخش فراهم شود.

خواجه بدختی در ادامه با بیان اینکه تاکنون در راستای جذب گردشگر توانستیم گام های موثری برداریم اما این به تنهایی کافی نیست، تصریح کرد: باید با بهره گیری از فکر و اندیشه جوانان و مشاوران اقتصادی به گونه ای عمل کرد تا سرمایه گذاران بیشتری بتوانند در این حوزه جذب شوند.

وی افزود: با طرح های ارائه شده در این همایش و بحث و تبادل نظر پیرامون راهکارهای سرمایه گذاری در استان سمنان می توان زمینه مشارکت های حداکثری سرمایه گذارن را بیش از بیش فراهم کرد که امیدواریم مشاوران جوان نیز در اتاق فکر استان بتوانند در گسترش صنعت پاک گردشگری و افزایش رونق اقتصادی به این حوزه کمک کنند.