ظرفیت های اشتغال دانش آموختگان محیط زیست شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی بررسی موانع و راهکارهای اشتغال دانش آموختگان محیط زیست با حضور مدیران کل حفاظت محیط زیست استان همدان و دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در دانشگاه ملایر برگزار شد.

مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در این نشست گفت: مشکل از کم کاری ماست که نتوانستیم نسلی را پرورش دهیم که برای همه اشکال حیات در وطن حرمت قایل باشد و نگاهش به بلوطها و تالابها، به کل ها و بزها، یوزپلنگها و پلنگها، چون نگاه به فضیلت های اخلاقی غیرقابل معامله اش باشد.

محمد درویش افزود: بازار کار برای دانش آموختگان حوزه محیط زیست، اگر برخوردار از عشق و دانشی متناسب با عنوان مدرکشان باشند، قابل قبول است.

وی عنوان کرد: حوزه مدارس طبیعت، کاهش مصرف سوختهای فسیلی، قرقهای حفاظتی، بوم گردی مسئولانه و تاسیس اکولوژها از جمله ظرفیت های اشتغال فارغ التحصیلان محیط زیست است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان نیز راهکارهای اشتغال فارغ التحصیلان محیط زیست را برشمرد.

محمدرضا محمدی بیان کرد: گسترش فعالیت آزمایشگاه های معتمد محیط زیست، تقویت هسته های HsE درصنایع، ایجاد قرق های اختصاصی، توسعه اکوتوریسم و اخذ نمایندگی خدمات زیست محیطی از جمله این راهکارها است.