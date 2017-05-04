به گزارش خبرنگار مهر، خدانظر دریکوند ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان با شرکت ۶ هزار و ۶۹۴ دانش آموز پایه ششم و نهم برای ورود به پایه های هفتم و دهم مدارس استعدادهای درخشان در۸۹ حوزه امتحانی و ۱۱شهر استان برگزار شد.

وی گفت: آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان روزهای پنج شنبه و جمعه ۱۴و ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری در ۱۱ شهر استان برگزار می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان افزود: آزمون ورودی پایه هفتم با شرکت دو هزار و ۲۰۴ دانش آموز دختر و ۲ هزار و ۵۵۹ دانش آموز پسر و آزمون ورودی پایه دهم نیز با شرکت هزار و ۳۴ دانش آموز دختر و ۸۹۷ دانش آموز پسر برگزار می شود.

دریکوند خاطر نشان کرد: در پایه هفتم ۴۰۰ نفر و در پایه دهم به صورت تکمیل ظرفیت دانش آموزانی به مدارس استعدادهای درخشان راه خواهند یافت.