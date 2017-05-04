۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۱۱

استاندار اردبیل:

حل مشکلات تولید رویکرد اصلی دولت است

اردبیل – استاندار اردبیل گفت: حل مشکلات تولید با هدف رونق اشتغال رویکرد اصلی دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش ظهر پنج‌شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اردبیل تصریح کرد: با هدف رفع مشکلات واحدهای تولیدی ستاد تسهیل در استان‌ها فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: در ستاد تسهیل استان اردبیل تاکنون مشکلات واحدهای تولیدی متعدد استان بررسی شده و راهکارهایی برای حل مشکلات آن ها ارائه شده است.

استاندار اردبیل با اشاره به مشکل نقدینگی در برخی واحدها، اضافه کرد: به همین منظور نیز با تعامل با بانک‌های استان تسهیلاتی در سال گذشته به واحدها پرداخت شد و امیدواریم در دستورالعمل جدید پرداخت تسهیلات تداوم یابد.

خدابخش با تأکید به فعال شدن تعداد قابل‌توجهی از واحدهای تولیدی راکد استان در پی دریافت تسهیلات اضافه کرد: انتظار می‌رود در ادامه واحدهای تولیدی نیز استفاده بهینه از تسهیلات داشته و نسبت به رونق تولید اقدام کنند؛ از سویی با ارائه برنامه مشخص تسهیلات بانکی دریافت کنند.

وی به ضرورت بهبود کیفی مدیریت واحدها در شرایط بحرانی اشاره کرد و گفت:  هنر مدیریت اداره یک مجموعه در شرایط بحرانی است.

استاندار اردبیل همچنین توجه به نیاز بازار و متناسب‌سازی تولید را مورد تأکید قرار داد و گفت: استانداردسازی تولیدات نیز برای بهبود بازار فروش می‌بایست به عنوان اولویت تولید مدنظر قرار گیرد.

محمد میرزایی ناطق

