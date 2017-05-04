کمترین مزیت هفته نکوداشت یاسوج دیده شدن این شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، مهران رجبی ظهر پنجشنبه در آیین اختتامیه نکوداشت هفته یاسوج گفت: نباید تصور شود که برنامه هایی مانند هفته نکوداشت شهر یاسوج بیهوده است.

رجبی تصریح کرد: شهرت شهر کن در جنوب فرانسه در این است که مسئولان آن بندر برای به شهرت رساندن این شهر با همکاری و همفکری، جشنواره کن را راه انداختند که اکنون جزو سه جشنواره برتر جهان در این حوزه است.

رجبی گفت: به شهرت رساندن یک شهر بدون هزینه کردن ممکن نیست و باید آیین ها و سنت ها و ظرفیت ها را ارائه داد.

وی با اشاره به کارهای در دست اجرای خود گفت: پیشنهاد بازی در چندین فیلم مختلف دارم و سریال ۸۷ متر از جمله این سریال ها است.