۱.۶ تن آرد قاچاق در گلوگاه کشف شد

سرهنگ شعبان محمد پور خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز با کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و در اقدامی به موقع آن را متوقف کردند و ماموران در بازرسی از این خودرو ۴۰ کیسه آرد فاقد مجوز به وزن تقریبی یک تن و ۶۰۰ کیلوگرم کشف کردند.

وی با اشاره به دستگیری دو متهم به قاچاق و توقیف خودرو نیسان، تصریح کرد: ارزش ریالی کالای کشف شده بیش از ۲۰ میلیون ریال برآورد شده است. سرهنگ محمدپور خلیلی، افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان گلوگاه در پایان خاطرنشان کرد: فرماندهی انتظامی شهرستان با تلاش شبانه روزی کلیه کارکنان با پدیده شوم قاچاق که به تولیدات داخلی و اقتصاد کشور در این برهه از زمان ضربه وارد می‌کند با تمام توان مقابله و عرصه را بر قاچاقچیان تنگ خواهد کرد.