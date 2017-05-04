به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث کلانتری امروز پنج‌شنبه در نخستین کنفرانس بین‌المللی «فناوری و انرژی سبز» که به همت موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه و با حضور جمعی از پژوهشگران داخلی و خارجی در این حوزه در محل اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، به بیان اهمیت محیط زیست و انرژی پرداخت و افزود: این همایش بین المللی برای حفاظت محیط زیست از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: محیط زیست دو کلمه ساده نیست بلکه مجموعه‌ای از منابع انرژی، مواد بیجان، آب و خاک و هوا، موجودات زنده، انسان و گیاهان و جانوران است.

کلانتری یادآور شد: اگر این سه گروه بخواهند در حالت تعادل باشند باید به لحاظ کمی و کیفی همواره در شرایط مناسبی قرار بگیرند در غیر اینصورت عدم تعادل محیط زیستی یا تخریب زیستی اتفاق خواهد افتاد.

مدیر کل آموزش سازمان محیط زیست کشور ادامه داد: اهمیت محیط زیست به واسطه رشد جمعیت، تلاش برای تامین مواد غذایی، رشد و توسعه صنعتی، جنگهای پی در پی و تخریب هایی که صورت می گیرد متاسفانه کشور ما هم از این مستثنی نیست روز به روز دوچندان می شود.

وی اظهار داشت: کشور ما علی رغم تنوع اقلیمی، زیستی و آب و هوایی بسیار آسیب پذیر و شکننده است.

کلانتری ابراز داشت: همچنین کشور ما کشور فقیری است که ۷.۵ درصد پوشش جنگلی، و سرانه آب آن به حدود ۱۲۰۰ متر مکعب می رسد که نشان دهنده این مهم است است که این سرانه برای کشوری که ۱ میلیون رشد جمعیت دارد بسیار کم و موضوعی جدی است.

وی جهان را از سه پدیده دستاورد بشر در عذاب دانست و ادامه داد: تولید گازهای گلخانه ای، تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین از آن دسته هستند.

کلانتری اظهار داشت: امروز تولید گازهای گلخانه ای تغییرات آب و هوایی و در نتیجه گرم شدن زمین را بدنبال دارد.

وی بیان داشت: جهت بهره گیری از انرژی‌های پاک و مقرون به صرفه ایران متعهد شد تا سال ۲۰۳۰ بتواند ۴ درصد از گازهای گلخانه ای را کم کند و چنانچه تحریم ها برداشته شود علاوه بر آن ۴ درصد بتوانیم ۸ درصد دیگر را نیز کاهش دهیم.

به گفته این مسئول، ایران جزو ۱۰ کشور اول در تولید گازهای گلخانه ای است.

وی به مصرف بالای انرژی در کشور اشاره کرد و بیان داشت: این مقدار در کشور دو برابر متوسط رشد مصرف جهان است.

کلانتری همچنین گفت: به این لحاظ ما کشوری هستیم که سالانه می خواهیم یک میلیون رشد جمعیت داشته باشیم و با این وجود وسایل پر مصرف انرژی در کشور مستقر می کنیم.

وی اذعان داشت: یکی از مسائل مهم قیمت پایین سوخت‌های فسیلی است، به عنوان مثال دو نیروگاه در اصفهان طی ۲۴ ساعت ۱۵ میلیون لیتر نفت کوره مصرف می کردند و ۴۵۰ تن گوگرد به هوای اصفهان تهویه می شد.

مدیر کل آموزش سازمان محیط زیست کشور تلاش برای بدست آوردن انرژی‌های نو را دراولویت دانست و ابراز داشت: متاسفانه مادامی که قیمت ارزانی سوخت در کشور وجود دارد میل به سمت این تکنولوژی‌های روز چشمگیر نیست.

وی در پایان گفت: اگر بخواهیم به توسعه پایدار برسیم راهی نداریم جز اینکه منابع را مدیریت کنیم چرا که منابع کشور محدود است و توسعه پایدار زمانی محقق می شود که بتوانیم به عدالت بین نسلی برسیم و نسل آینده را هم در این منابع شریک بدانیم.