بنرهای تبلیغاتی حجت الاسلام رئیسی را در زنجان آتش زدند

مصطفی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شب گذشته در یک اقدام ناگهانی چند مورد از بنرهای حجت‌الاسلام رئیسی در سطح شهر زنجان آتش زده شده است، افزود: این بنرها در میدان قائم، بلوار استقلال، خیابان ۱۷ شهریور، شهرک کارمندان و یکی دیگر از مناطق شهر زنجان به آتش کشیده شد.

وی ادامه داد: هم اکنون در حال جمع آوری مستندات برای ارائه به کمیته امنیتی انتخابات هستیم و قطعا این موضوع را به صورت حقوقی پیگیری می کنیم.

رئیس ستاد انتخاباتی حجت‌الاسلام رئیسی در استان زنجان با بیان اینکه این ستاد برای روشن شدن زوایایی مختلف پیگیری های لازم را خواهد کرد، گفت: باید همه برای رعایت اخلاق انتخاباتی تلاش کنیم.