صنعتگران استان قزوین ۱۲ میلیارد ریال پاداش گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد قافله باشی درهمایش مدیریت مصرف برق ویژه صنایع که روز پنجشنبه در سالن اجتماعات شرکت توزیع نیروی برق استان برگزار شد اظهارداشت: در سال گذشته با رشد ۱۱ درصدی در مصرف انرژی برق اگر مدیریت مصرف و همکاری مشترکان نبود با مشکلاتی در پایداری شبکه مواجه می شدیم.

وی اضافه کرد: در ۵ سال گذشته سهم استان ۱۶۴.۸ مگاوات بود که عملکرد به ۴۹۷ مگاوات رسید و در سال گذشته نیز سهم استان ۳۷.۵ مگاوات بود که عملکرد ما ۷۴ مگاوات در سال شد.

قافله باشی یادآورشد: در بخش تعطیلات و تعمیرات در سال گذشته ۱۷۳ مشترک همکاری کردند که شاهد ۱۹ مگاوات کاهش مصرف بودیم.

وی اضافه کرد: در سال گذشته با همکاری واحدهای صنعتی استان در مدیریت مصرف انرژی و کاهش پیک بار ۱۲ میلیارد ریال پاداش پرداخت شد که این همکاری موجب ۱۹ مگاوات صرفه جویی شد.

معاون فروش و خدمات مشترکین استان قزوین تصریح کرد: در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات و خانگی با صرفه جویی ۱۳۱ مگاواتی بیش از ۱۳۱ میلیون دلار صرفه جویی ارزی می شود.

وی بیان کرد: در سال گذشته ۱۷۳ مشترک صنعتی با آغاز تعطیلات تابستانی در طرح همکاری شرکت کردند و ۱۰۲ مشترک توانستند از تخفیف ویژه در طرح مدیریت مصرف انرژی استفاده کنند.

قافله باشی یادآورشد: جابجایی تعطیلات هفتگی از روز جمعه به یکی از روزهای میانی هفته با هماهنگی اداره برق و حداق ۵ روز همکاری و نیز جابجایی بار از ساعات اوج بار در دوره ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور در تابستان امسال برای همکاری پیش بینی شده است که امیدواریم صنایع بیشتری مشارکت کنند.

وی اظهارامیدواری کردباهمکاری صنایع درمدیریت مصرف امسال تابستان نیز هیچ خاموشی در استان نداشته باشیم.