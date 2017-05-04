کارگران سرباز اقتصادی نظام هستند/امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش طاهری پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم تجلیل از کارگران نمونه گرمسار به مناسب هفته جهانی کار و کارگر با حضور در شهرک صنعتی این شهر با بیان اینکه امنیت شغلی از جمله مهمترین دغدغه کارگران محسوب می شود که باید کارفرماها به گونه ای رفتار کنند تا این نگرانی زمینه افت بهره وری را ایجاد نکند، ابراز داشت: قانون برای کارگر و کارفرما حقوقی را قائل شده است که رعایت آن می تواند چرخ های اقتصادی را به گردش درآورد لذا باید با تعامل و احترام مناسب فضای کار را به سوی افزایش تولید و ایجاد فرصت های شغلی سوق دهیم.

وی افزود: با نگاهی به تاریخ اسلام به وضوح می توان دریافت که ارزش و اهمیت و جایگاه کارگر بسیار سفارش شده است که باید گفت در سال اقتصاد مقاومتی با تکریم کارگران باید سرمایه گذاری ها در راستای افزایش تولید حرکت کند تا فرصت های شغلی در کشور افزایش یابد.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه لازمه فضای کاری سالم ایجاد تعامل بین کارگر و کارفرما است، ابراز داشت: در بسیاری از موارد مشاهده می کنیم که حقوق کارگر از سوی کارفرما به درستی پرداخت نمی شود و یا کارگران کار خود را به درستی انجام نمی دهند که باید گفت این رویه به اقتصاد جامعه ضربه خواهد زد و اگر می خواهیم زمینه رونق تولید و افزایش اشتغال بیش از پیش فراهم شود در وهله نخست باید تعامل بین کارگر و کارفرما بهبود یابد.

طاهری در ادامه تصریح کرد: امروز اهمیت کار و جوامع کارگری بر کسی پوشیده نیست و باید تلاش کرد تا در سطح جامعه این بستر فراهم شود تا کارگران با احساس امنیت شغلی بتوانند چرخ های اقتصادی را به گردش درآوردند چرا که زمانی دغدغه یک کارگر معیشت زندگی باشد نمی توان از او انتظار داشت که بتواند با فراغ کار در این عرصه فعالیت کند.

وی افزود: در سال اقتصاد مقاومتی باید زمینه ایجاد سرمایه گذاری بیش از پیش فراهم شود لذا هرچه میزان مشارکت این افراد بیشتر شود ارتقا فرصت‌های شغلی و در نتیجه کاهش آسیب های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.