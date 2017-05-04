حضور نیروی دریایی ارتش در آبهای دور نشان از قدرت وسیطره ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، دریادار دوم حسین آزاد پیش ازظهر پنجشنبه در حاشیه بازدیدجمعی از دانشجویان دافوس، ضمن تاکید بر لزوم آموزش و یادگیری گفت: اساسی‌ترین مساله‌ای که دافوس عهده دار آن است بحث آموزش و تربیت فرماندهان آینده ارتش است که افسران آموزش دیده را به یگان‌های مختلف ارتش واگذار می‌کند.

وی ادامه داد: اگر دانش افسران ما و برآوردهای اطلاعاتی و عملیاتی آنان نبود یقینا برخورد اولیه ما در ابتدای جنگ تحمیلی اثر گذار نبود اما دانش افسران ما و برخورد مقتدرانه با عراق باعث شد که جنگ برگ زرینی برای کشور مقدس جمهوری اسلامی محسوب شود. چنان که می‌بینیم در کمتر از ۴۸ ساعت دلاوران نیروی هوایی عملیات ۱۴۰ فروندی علیه عراق انجام داده و نیروی زمینی دشمن را زمین‌گیر کرده و نیروی دریایی در کمتر از شش ماه تکلیف نیروی دریایی عراق را مشخص می‌کند و این موفقیت‌ها نقش آموزش و علم جنگ و شناخت ویژگی‌های صحنه نبرد را بیشتر آشکار می‌کند و آموزش محور شناسی نیز از جمله آموزش‌هایی است که در منازعات بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

دریادار آزاد ضمن اشاره به اهمیت دریا در طول تاریخ گفت: در قرون اخیر می‌بینیم که از تمام دنیا کشورها به دریای عمان و خلیج فارس می‌آیند و علت این امر علاوه بر دستیابی به منافع دریا این مطلب است که این کشورها قصد سلطه بر دنیا را دارند و این مسیر نمی‌شود مگر با تسلط به دریاها و آب‌های آزاد.

فرمانده منطقه یکم دریایی امامت در پایان گفت: امروز حضور نیروی دریایی علاوه بر قدرت و سیطره بر دریا نشان از خود اتکایی این نیرو است و با اشراف کامل و تسلط اطلاعاتی ما بر دریا می‌توانیم مدیریت بر صحنه نبرد را انجام دهیم و اگر ما به دنبال این باشیم که نیروی دریایی فرامنطقه‌ای داشته باشیم مستلزم یک نگاه نو در تمام قسمت‌ها و نیروها است که شما دانشجویان دافوس به عنوان فرماندهان آینده ارتش جمهوری اسلامی می‌توانید این نگاه و فهم مشترک را ایجاد کنید.

در ادامه دانشجویان از ناو تیپ سطحی و زیر سطحی و یگان هوادریا و همچنین کارخانجات نداجا، بازدید کردند.

همچنین فرمانده پدافند جنوب شرق کشور به همراه اساتید و تعدادی از دانشجویان دافوس آجا که جهت طی آموزش محور شناسی در بندر عباس حضور دارند با خانواده شهید مدافع حرم «عبدالحمید سالاری» دیدار کردند. در این دیدار که همسر و فرزندان و پدر شهید عبدالحمید سالاری نیز حضور داشتند، پدر این شهید به بیان خصوصیات بارز اخلاق فرزندش پرداخت و به علاقه ایشان به قرآن و اهل بیت علیهم السلام اشاره کرد.