به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امورجوانان اظهار داشت: سال ۹۲ سازمان ثبت شده مردم نهاد در لرستان نداشتیم و این در حالیست که امروز بیش از ۲۰ سازمان مردم نهاد ثبت وزارت ورزش و جوانان شده است.

وی جلسات ستاد ساماندهی لرستان در سال ۹۵ را ۵ جلسه استانی، ۲۴ جلسه شهرستانی و بیش از ۵۰ مورد جلسات کمیته ای و داخلی عنوان کرد و گفت: جلسات استانی به ریاست استاندار و شهرستانی به ریاست فرمانداران برگزار شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان، اعطای ۳۱۳ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج در قالب وام ۳ میلیونی و ۱۰ میلیونی ویژه زوج های جوان و ۲۰ میلیونی ویژه زوج های خانواده ایثارگر و شهدا را حاصل این جلسات دانست و گفت: لرستان از نظر مبلغ پرداختی تسهیلات ازدواج به زوج های جوان رتبه اول را کسب کرده ودر نتیجه کلی نیز جایگاه سوم برای لرستان لحاظ شد.

عزیزپور درادامه با اشاره به اینکه ورزش و جوانان لرستان ۳۵ مورد تفاهم نامه همکاری در حوزه های مختلف با سازمان ها و دستگاه های دیگر منعقد کرده است گفت: این در حالی انجام شده که موارد همکاری این دستگاه با دستگاه های دیگر حداقل بوده است.

وی سال ۹۶ را سالی متفاوت برای جوانان ار لحاظ اعتباری دانست و گفت: در سال ۹۲ کل اعتبارات وزارت ورزش و جوانان برای حوزه جوانان ۷ میلیارد تومان بود و سال ۹۴ نیز این مبلغ به ۱۷ میلیارد رسید و در سال ۹۵ و ۹۶ این مبلغ به بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان این افزایش چشمگیر اعتبارات را نشان از دغدغه مسئولان برای جوانان عنوان کرد و گفت: خوشبختانه دولت تدبیر و امید نگاه متفاوتی به جوانان نسبت به دوره های گذشته داشته است و برنامه ریزی برای تداوم این توجهات از مهمترین سیاست های وزارت ورزش و جوانان است.

عزیزپور گفت: افزایش چشمگیر اعتبارات جوانان در دولت تدبیر و امید نشان از اعتماد به توانایی های جوانان است

وی در پایان از برگزاری جشنواره نشاط و امید در روز ۱۹ اردیبهشت خبرداد و گفت : همزمان با هفته جوان که از ۱۶ تا ۲۲ اردیبهشت ماه آغاز می شود برنامه های مهم و خوبی برای جوانان درسطح استان داریم که شاخص ترین آنها برنامه ملی جشنواره نشاط و امید است.