به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیز پور ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در دولت تدبیر و امید افزایش اعتبارات عمرانی نسبت به سال های قبل بسیار چشمگیر بود به طوری که در سال ۹۲ کمتر از ۹ میلیارد تومان بوده ولی در سال ۹۵ به بیش از ۴۴ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی در ادامه با اشاره به فضای ورزشی در استان گفت: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید سرانه ورزشی رشد قابل قبول داشته و در طول این مدت بیش از ۵ سانتیمتری رشد را برای لرستان داشته ایم این درحالی است که برای هر سانت این سرانه میلیاردها هزینه لازم است.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان همچنین افتتاح بیش از ۲۴ پروژه عمرانی را نتیجه زحمات مسئولان در این دولت دانست و گفت: در سال ۹۵ مبلغی بالغ بر ۳۱۳ میلیارد تومان وام قرض الحسنه جوانان به متقاضی ها پرداخت شد و رشد چشم گیر ۲۵ درصدی افزایش ورزشکاران سازمان یافته نشان از این واقعیات دارد.

عزیزپور در ادامه حضور سرمایه گذاران خصوصی در کنار دولت را نشانه تعامل خوب و درایت و تدابیر دولتمردان عنوان کرد و گفت: با کمک دولت تدبیر و امید برای اولین بار بیش از ۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری در این بخش برای استان انجام شد.