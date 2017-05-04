حضور حداکثری مردم در انتخابات ضامن حفظ امنیت در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی حق بین پیش از ظهر پنج شنبه در جمع دانشجویان در مسجد شهدای لنگرود اظهار کرد: تکلیف همه ما این است که درباره انتخابات و جریانات کشور نشست های روشنگری برگزار کرده و از طریق گفت و گو به بصیرت لازم برای انتخاب افراد اصلح دست یابیم.

وی با بیان اینکه اهداف و منویات انقلاب بایستی برای نسل های آینده تبیین شود تأکید کرد: تکلیف امروز ما حفاظت از دین و انقلاب بوده و برگزاری پرشور انتخابات نیز یکی از راه های حفاظت از انقلاب است.

فرمانده عملیاتی لشکر ۱۶ قدس گیلان با اشاره به رشد سطح علمی و سیاسی جامعه گفت: باید زمینه حضور و مشارکت حداکثری همه اقشار مردم در انتخابات را فراهم و اهداف انقلاب را برای مردم تشریح کنیم.

سردار حق بین انتخاب فرد اصلح را بزرگترین وظیفه مردم دانست و تصریح کرد: همه در انتخابات آزاد بوده و کسی در آرای مردم دخالت نمی کند و این مردم هستند که با انتخاب خود، سرنوشتشان را رقم می زنند.

وی حضور مردم در انتخابات را ضامن امنیت کشور دانست و تصریح کرد: همانگونه که امنیت امروز کشور در خارج از مرزها توسط نیروهای انقلاب و مدافعان حرم حاصل شده مردم در داخل کشور نیز وظیفه دارند تا با حضور حداکثری در انتخابات، امنیت داخل کشور را تضمین کنند.

فرمانده عملیاتی لشکر ۱۶ قدس گیلان با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود در کشور، افزود: مشکلات اقتصادی کشور که از دغدغه های امام خامنه ای است باید در نظر گرفته شود که کدام کاندیدا با تفکر انقلابی برنامه بهتری برای وضع اقتصاد کشور دارد.

سردار حق بین حفظ امنیت کشور را مهمترین وظیفه هر مسئول عنوان و اظهار کرد: اگر امنیت تضمین شود اقتصاد خوب و مطلوب تضمین می شود که همه مردم می توانند از آن بهره مند شوند.

وی با تاکید به رقابت سالم در انتخابات، افزود: همه موظفیم از فردای انتخابات رقابت های انتخاباتی را تمام و با هم، هم پیمان شویم که برای آبادی کشور حرکت کنیم.