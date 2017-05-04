فرهنگ شهرستان میناب را مظلوم واقع قرار داده اند

به گزارش خبرنگار مهر، میرزا حسین معتمدی فر ظهر پنجشنبه در جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون فرهنگ مجلس شورای اسلامی در فرمانداری شهرستان میناب گفت: ماهیت سنجیده فرهنگ با توجه به معنای نامفهوم آن سبب شده است آنطور که باید به مسائل فرهنگی مقابله نشود ودر مسیر آن توجه جدی صورت نگیرد.

معتمدی فر بیان داشت: ما هنوز نتوانسته ایم که از معنای دقیق فرهنگ ، قانونی را برای خود اخذ کنیم که تمام قوانین فرهنگی را در مسیرهای کشور حول آن حل کنیم.

امام جمعه میناب گفت:مشکلات فرهنگی میناب باید علت یابی شود ودر راستای آن حرکت زیبنده صورت گیرد.

معتمدی فر عنوان داشت: مسائل ومباحث فرهنگی دیر بازه ونامحسوس هستند و برخی از مسئولان با تعریف قوانین متعدد در صدد حل آنها شده اند که این امر نه تنها کشور را با مشکل مواجه میکند بلکه با این روش نمی توان معنای دقیق فرهنگ رابه جامعه انتقال داد.

معتمدی فر گفت: فرهنگ کشور ما امروزه باروش تهاجمی، تدافعی،ومقابله پیش می رود که این روش نمی تواند بر مردم که سکان هدایت آن را بر عهده دارند نقش بسزایی داشته باشد بلکه باید بتوان در مسیر درست در ساخت فرهنگ کشور حرکت کنیم.

امام جمعه میناب گفت: صدا وسیمای کشور که میتواند با بر نامه ها وقوانین درست در این را پیش قدم باشد نه تنها فرهنگ سازی نکرده بلکه در مسیر فرهنگ سوزی توجه بیشتری دارد.