۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۳۳

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی:

گناباد می تواند به یکی از شهرهای گردشگر پذیر ایران تبدیل شود

گناباد - مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی گفت: شهرستان گناباد به دلیل داشتن جاذبه های گردشگری متفاوت، می تواند به یکی از شهرهای گردشگر پذیر کشور تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین زارع صفت، ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه ویژه گردشگری شهرستان گناباد اظهار کرد: این شهرستان در حوزه گردشگری دارای قابلیت های خوبی است و می توان قنات قصبه را نگین گردشگری استان و گناباد دانست.

وی ادامه داد: گناباد از قالب سنتی خود خارج شده و راه جدیدی را در حال پیمودن است که نشانه های آن را می توان در روستاها و بخصوص روستای «ریاب» این شهر مشاهده کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی بیان داشت: گناباد می تواند با قابلیت هایی که دارد به یکی از شهرهای گردشگر پذیر کشور تبدیل شود.

زارع صفت افزود: در حوزه گردشگری شهرستان گناباد، باید کل آثار و قسمت ها را دید نه فقط به قنات قصبه توجه شود.

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، مدیریت مردمی قنات قصبه را یکی از بارزترین نکات این قنات دانست و افزود: استحکام بخشی قسمت های ورودی قنات و مسیرهایی که گردشگران از آن بازدید می کنند یکی از طرح های ضروری برای این اثر جهانی است.

