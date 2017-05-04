حضور ۷۰ نیروی ارتشی در معدن آزادشهر/تجهیزات در اختیار امدادرسانان

سرهنگ رضا سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت به خانواده‌های معدنچیان اظهار کرد: یکی از وظایف ارتش جمهوری اسلامی این است که در زمان بروز بلایای طبیعی و سوانح در کنار مردم باشد.

وی افزود: بر اساس همین وظیفه بعد از وقوع سانحه در منطقه حاضر شده‌ایم.

جانشین تیپ ۲۳۰ شهید متاجی ادامه داد: از ظهر چهارشنبه ۵۰ نفر از نیروهای ارتش پادگان های نوده خاندوز، گنبدکاووس و گرگان به همراه تجهیزات لازم در منطقه حاضر بودند.

وی اضافه کرد: صبح پنج شنبه هم ۲۰ نیروی ارتشی دیگر در محل حادثه حضور یافته اند و با هماهنگی استانداری گلستان تجهیزات مهندسی و امکانات و نیروهای ارتش در اختیار امداد رسانان برای امدادرسانی و جا به جایی پیکر جان باختگان قرار گرفته است.

به گفته سرهنگ سلطانی تعدادی از آمبولانس ها و پزشک یاران ارتشی هم در کنار امدادرسانان مشغول امدادرسانی هستند و تا زمانی که اعلام کنند نیازی به حضور نیروهای ارتشی نیست در منطقه حضور خواهیم داشت.