نیک اندیشی فرهنگ مردم فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، سید محمد علی افشانی در نخستین مجمع استانی سلامت که با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شیراز برگزار شد، با بیان این که فارس در زمینه خیرین ورزشی در سطح کشور، برتر شناخته شده است، افزود: پیشتاز بودن فارس و شیراز در این زمینه نیز امری کاملا طبیعی است چرا که اینجا سومین حرم اهل بیت(ع) و شهر شاهچراغ، حافظ و سعدی است.

وی با اشاره به این که خیرین کلام خدا را لبیک گفته و از پیش می فرستند، ادامه داد: قطعا نام نیک خیرین برای همیشه ماندگار خواهد بود و امیدواریم که هر روز بر تعداد خیرین افزوده شود و خیر و برکت فعالیت ها و اقدامات آنها بیش از گذشته به مردم برسد.

استاندار فارس، گفت: فعالیت ها و اقدامات خیرخواهانه خیرین علاوه بر سرمایه گذاری، فرهنگ سازی نیز است و در عصر و زمانه ای که بسیاری فرصت طلب هستند، خیرین فرصت ساز هستند؛ فرصت درمان و رفع درد فراهم می کنند.

افشانی تاکید کرد: فرهنگ فعالیت در انجام کارهای خیر، فرهنگ مسئولیت شناسی و فرهنگ وظیفه شناسی باید در جامعه گسترش یابد و بیش از پیش به آن توجه شود.

وی نقش سلامت در توسعه را انکارناپذیر دانست و افزود: انسان سالم به لحاظ جسمی، روانی، روحی، مالی و اخلاقی می تواند جامعه ای سالم بسازد و پایه و اساس جامعه ای باشد که مسیر توسعه را به خوبی طی می کند.

استاندار فارس ضمن قدردانی از توجه ویژه وزیر بهداشت به حوزه بهداشت و درمان فارس با بیان این که دکتر هاشمی منشا تحولات عظیمی در حوزه های مختلف شده اند که برای همه مردم نتایج آن مشهود است، گفت: این که وزیر بهداشت تاکنون حدود ۱۲ بار به فارس سفر کرده بیانگر نگاه ویژه و تلاش وی برای حل مشکلات فارس در این زمینه است.

وی ادامه داد: یکی از ثمرات سفر سال گذشته وزیر بهداشت به فارس آغاز عملیات اجرایی یک هزار و ۹۰۰ تخت بیمارستانی در دو بیمارستان یک هزار و ۲۰۰ و ۷۰۰ تخت خوابی در این استان بود که در آینده جزء بهترین و مجهزترین بیمارستان های استان و کشور خواهند شد.

استاندار فارس با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهوری به این استان، گفت: در این سفر ۲۶۱ پروژه بهداشتی و درمانی در این استان به بهره برداری رسید که از جمله می توان به بزرگ ترین پروژه سلامت کشور تحت عنوان شهر بین المللی سلامت و گردشگری اشاره کرد که در زمینی به مساحت ۸۰۰ هکتار در شمال شیراز اجرا خواهد شد.

افشانی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به در پیش بودن دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: یکی از مهم ترین دستاوردهای امروز بشر این است که باید خرد جمعی جای خرد فردی را بگیرد تا جوامع درست اداره شوند و بر مشکلات فائق آمد.

وی با اشاره به این که تکیه بر خرد جمعی از مهم ترین دستاورد علوم اجتماعی است، افزود: میلیون ها انسان جان خود را از دست دادند تا به حکام مستبد و جور فهماندند که جوامع باید با رای مردم اداره شوند.

افشانی توسعه پایدار را بدون خرد جمعی محال دانست و افزود: جامع ترین تعریف توسعه پایدار این است که پاسخگوی نیاز نسل های امروز، بدون فدا کردن حقوق نسل های آینده باشد.

وی با بیان این که آب، هوا و خاک سه نیاز اولیه زیست بشری است که باید حفظ شود و سلامتی بشر با آن ها حفظ می شود، گفت: به دلیل از بین رفتن خاک و آب و آلودگی هوا بیماری های مختلف ایجاد شده است؛ باید دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم هم نیازهای امروز را پاسخ دهیم و هم حقوق نسل های آینده را حفظ کنیم.

استاندار فارس با تاکید بر این که ایجاد فرصت برای سلامتی وظیفه همگانی است، تصریح کرد: انسان سالم بهره وری بالاتری نسبت به انسان ناسالم دارد.