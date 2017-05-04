کتابخانه پرماجرای خرم آباد؛ سازمان مدیریت وعده تخصیص اعتبار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا اربابی معاون توسعه منابع انسانی و هماهنگی استان های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از پروژه در دست ساخت کتابخانه مرکزی شهرستان خرم آباد بازدید کرد.

در این بازدید علی جهان آرا مدیر کل کتابخانه های عمومی لرستان کمبود سرانه فضای مطالعه را یکی از موانع موجود در راه گسترش و اعتلای فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در استان دانست و اظهار داشت: به طور کلی تمام پروژه های کتابخانه ای استان به علت عدم تخصیص بودجه و تامین اعتبار به بهره برداری نرسیده اند.

وی کهنگی و فرسودگی کتابخانه ها را از دیگر مشکلات پیش روی اداره کل کتابخانه های عمومی استان برشمرد و عنوان کرد: ادامه این روند تعطیلی کتابخانه ها را در پی دارد.

جهان آرا روند طولانی شدن ساخت پروژه کتابخانه مرکزی خرم آباد به دلیل عدم تامین اعتبارات عنوان کرد و گفت: کتابخانه مرکزی خرم آباد در حالی هنوز به بهره برداری نرسیده است که این شهر به عنوان پایتخت استان سیر تبدیل شدن به کلان شهر را می پیماید ولی در بعضی از شاخصه ها همچون میزان رشد سرانه مطالعه و فضای مطالعه که از شاخصه های مهم توسعه یافتگی محسوب می شوند آن گونه که شایسته است توسعه نیافته است.

زهرا اربابی معاون توسعه منابع انسانی و هماهنگی استان های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در این بازدید بر تسریع در روند تکمیل پروژه کتابخانه مرکزی خرم آباد به عنوان مهمترین سازه فرهنگی استان تاکید کرد و در زمینه در اولویت قرار دادن این پروژه در راستای تخصیص اعتبارات ویژه در راستای تکمیل و بهره برداری آن قول مساعد داد.

وی ابراز امیدواری کرد که با تخصیص اعتبارات ویژه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شاهد افتتاح هرچه زودتر این پروژه مهم فرهنگی در استان باشیم.

بنابر این گزارش، پروژه کتابخانه مرکزی خرم‌آباد در حالی به پروژه‌ای تاریخی در مرکز لرستان تبدیل‌شده که با گذشت ۱۶ سال شاهد روند لاکپشتی اجرای این پروژه در استان هستیم.

کتابخانه مرکزی خرم‌آباد در جنب مصلای الغدیر این شهر پروژه‌ای است که می‌تواند بخشی از کمبودهای موجود درزمینهٔ فضای کتابخانه‌ای مرکز لرستان را رفع کند تا تکمیل این پروژه تبدیل به یکی از مطالبات جدی مردم و مسئولان شود.

اهمیت تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه آنجا روشن‌تر می‌شود که لرستان متأسفانه درزمینهٔ سرانه فضای کتابخانه‌ای در جایگاه مناسبی قرار نداشته و جزو استان‌های انتهایی جدول در میان استان‌های مختلف کشور محسوب می‌شود.

از سوی دیگر روند کند تکمیل پروژه کتابخانه مرکزی تاکنون موجب شده انتقادات بسیاری از این وضعیت از سوی مردم و مسئولان استان مطرح شود، پروژه‌ای که مطابق برخی اظهارنظرها نزدیک به ۱۶ سال است مردم لرستان را معطل نگه‌داشته است.

پروژه کتابخانه مرکزی خرم‌آباد هرچند که به گفته برخی مسئولان عملیات اجرایی آن از سال ۸۵ شروع‌شده ولی کلنگ زنی این پروژه مهم مطابق اظهارات مسئولان طی سال ۸۰ صورت گرفته است.