تیم ملی دوچرخه سواری کوهستان راهی چین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کوهستان آسیا از ۲۲ اردیبهشت ماه در شهر نانجینگ چین آغاز و به مدت سه روز ادامه می یابد. به همین منظور پس از برگزاری اردوهای متعدد « پریموث » سرمربی اسلوونیایی این تیم ترکیب اعزامی رکابزنان را برای این رقابتها اعلام کرد.

رضا خدایاری، امین نجفی، پرویز مردانی، سجاد طاهری، محمد پورشریف، محمد حسین اسکندری، فراز شکری، طاها قابلی، حسین زنجانیان و فرانک پرتو آذر ده رکابزن اعزامی کشورمان به این رقابتها خواهند بود.

همچنین پریموث استرانکار اسلوونیایی به عنوان سرمربی و حسن صدوقی راد سرپرست و علیرضا ژاله مسئول کوهستان در این سفر تیم ملی را همراهی خواهد کرد.

تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان به درخواست سرمربی خارجی اش یک هفته زودتر با هدف تطبیق با شرایط مسابقه و جو و آب هوای محل برگزاری مسابقات به چین سفر خواهند کرد. این تیم بامداد روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه تهران را به مقصد این کشور ترک خواهد کرد.