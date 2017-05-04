۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۵۴

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی:

طرح های تفصیلی در برخی شهرستان های استان اجرایی نشده است

گناباد- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: طرح های تفصیلی بیشتر شهرستان های استان خراسان رضوی تهیه شده ولی در برخی شهرستان ها این طرح ها اجرایی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مقدوری ظهر امروز در کارگروه ویژه گردشگری گناباد که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد اظهار کرد: اقدامات خوبی در حوزه طرح های تفصیلی صورت گرفته ولی در برخی شهرستان های استان این طرح ها فعال نشده است.

وی ادامه داد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، شهرهای نیشابور، گناباد، فریمان و کاشمر در حوزه گردشگری توانایی خوبی دارند و مورد توجه ویژه استانداری هستند.

مقدوری افزود: در همه این شهرها فاز یک که همان مرحله مبلمان شهری و تهیه طرح است انجام شده و شهرستان گناباد نیز باید به سرعت آماده پذیرایی از مهمانان و گردشگران شود.

استحکام بخشی قنات قصبه

قائم مقام مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست گفت:یکی از بزرگترین تمدن های جهان اسلام، تمدن کاریزی در ایران است.

محمد علایی افزود: قنات قصبه گناباد شاخص ترین نمونه تمدن کاریزی است.

وی با اشاره به ظرفیت ها و میزان آب دهی قنات قصبه تصریح کرد: این قنات ۳۳ کیلومتر طول دارد که از این میزان حدود ۳۲ کیلومتر آن در لایه سنگی قرار دارد و نیازی به استحکام بخشی نیست و فقط یک کیلومتر آن نیز نیاز استحکام سازی دارد.

