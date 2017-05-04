دو مجروح نتیجه تصادف زنجیره ای ۱۲ خودرو در مشهد

حمید فرزین شهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه حوالی ساعت ۹:۳۰ صبح امروز در بزرگراه آسیایی ، انتهای بلوار آزادی به وقوع پیوست.

وی افزود: نیروهای امدادی از ایستگاه شماره ۳۶ بلافاصله پس از اطلاع از این برخورد در محل حضور یافته و اقدامات لازم را جهت نجات جان حادثه‌دیدگان و برقراری ایمنی لازم در محل انجام دادند.

وی گفت: ۲ مصدوم این حادثه شامل بانویی ۵۸ ساله سرنشین سواری ۴۰۵ و مرد ۲۵ ساله راننده سواری ریو بودند که به دلیل شدت جراحات توسط تکنسینهای اورژانس به بیمارستان منتقل شدند .