۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۳۶

دو مجروح نتیجه تصادف زنجیره ای ۱۲ خودرو در مشهد

مشهد- سرپرست ایستگاه ۳۶ آتش نشانی مشهد از مجروح شدن دو نفر در برخورد زنجیره ای دوازده خودرو در مشهد خبر داد.

حمید فرزین شهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه حوالی ساعت ۹:۳۰ صبح امروز در بزرگراه آسیایی ، انتهای بلوار آزادی به وقوع پیوست.

وی افزود: نیروهای امدادی از ایستگاه شماره ۳۶ بلافاصله پس از اطلاع از این برخورد در محل حضور یافته و اقدامات لازم را جهت نجات جان حادثه‌دیدگان و برقراری ایمنی لازم در محل انجام دادند.

وی گفت: ۲ مصدوم این حادثه شامل بانویی ۵۸ ساله سرنشین سواری ۴۰۵ و مرد ۲۵ ساله راننده سواری ریو بودند که به دلیل شدت جراحات توسط تکنسینهای اورژانس به بیمارستان منتقل شدند .

