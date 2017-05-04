به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی جشن خانه تئاتر، روز هفتم از جشن خانه تئاتر از ساعت ۱۶:۳۰ در محوطه بیرونی خانه هنرمندان آغاز و با استقبال مردم برگزار شد.

برنامه با رقص عروسک های غول پیکر به سرپرستی حامد زارعان آغاز شد. در بخش بعدی این برنامه که با اجرای حامد زحمتکش برگزار شد نمایش عروسکی «ماجرای گله ما» به کارگردانی زهرا مریدی و رقص محلی گروه سرمستان به سرپرستی مهرداد آبجار اجرا شد. در پیِ آن تماشاگران به تماشای سیاه بازی داوود معینی کیا، خیمه شب بازی بهناز مهدی خواه، نقالی شیرین امامی و محمد معجونی نشستند.

در ادامه این برنامه از شیما بخشنده عروسک گردان جدید کلاه قرمزی و پیمان فاطمی عروسک گردان شخصیت ببعی در مجموعه تلویزیونی کلاه قرمزی به عنوان مهمانان جشن خانه تئاتر در این روز دعوت به عمل آمد.

در بخش پایانی برنامه نیز نمایش«خبرنگار بی خبر» به کارگردانی محمد هادی عطایی اجرا شد.

بخش دیگر برنامه جشن خانه تئاتر در ساختمان خانه هنرمندان برپایی نشست تخصصی خطابه نمایشی توسط محسن یوسفی بود که از سوی انجمن کارگردانان خانه تئاتر در سالن استاد امیرخانی برگزار شد.

جشن نمایشگران عروسکی خانه تئاتر دیگر برنامه دیروز بود که از ساعت ۱۸:۳۰ در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان اجرا شد. اجرای این برنامه نیز بر عهده افشین هاشمی بود که صداپیشگی عروسکی را برعهده گرفته بود.

در ابتدای این مراسم پیام گلزار محمدی رییس انجمن نمایشگران عروسکی قرائت شد. در بخش‌هایی از این پیام آمده است: عروسک گردانان شگفتی سازان عرصه هنرند. شگفتی خلق اسطوره‌های ناب و خیال های دور شگفتی زیست در فضای بی زبانی و بی مکانی، شگفتی آفرینش زیبای زندگانی و مهمتر شگفتی خلقی نامیرا ماندگار برای همیشه...

سپس پیام روز جهانی که توسط پژوهشگر و نمایشگر عروسکی نانسی استاپ نوشته شده بود خوانده شد.

همچنین با پخش کلیپی از زنده یاد دنیا فنی زاده و همچنین از زنده یاد استاد جواد ذوالفقاری از پیشکسوتان نمایش های عروسکی یاد شد. در ادامه چند قطعه نمایشی عروسکی و اجرای موسیقی ادامه دهنده برنامه بود.

بخش بعدی برنامه تجلیل از فعالیت‌های هنری زهره بهروزی نیا بود که با پخش کلیپی و خوانش شعری فکاهی توسط امیرسلطان احمدی آغاز شد و در ادامه با اهدای لوح و مدالیوم خانه تئاتر از این هنرمند تقدیر شد.

همچنین در ادامه این نشست هیات مدیره جدید انجمن عروسکی خانه تئاتر از زحمات هیات مدیره سابق تجلیل به عمل آوردند.

اصغر همت مدیرعامل خانه تئاتر نیز در پایان این مراسم در سخنانی از زحمات عروسک گردانان تجلیل کرد و وفاق و همدلی را تنها راه موجود برای برون رفت جامعه تئاتر از شرایط موجود دانست.

هما جدیکار، اصغر همت، مهدی شفیعی، مهدی حاجیان، مریم سعادت، شهرام کرمی، سهراب سلیمی، زهره بهروزی نیا، و... از هنرمندان حاضر در این مراسم بودند.

نمایش «روزگار ما» نیز به کارگردانی علی صفا از ساعت ۱۹ در سالن انتظامی خانه هنرمندان روی صحنه رفت.

تئاترشهر بارانی

سیزدهم اردیبهشت ماه و هفتمین روز جشن خانه تئاتر با باران شدید بهاری همراه شد و اولین اجرا که نمایش «خبر نگار بی خبر» به کارگردانی امیر رضا عطایی بود اجرای خود را زیر طاق دیواره تئاتر شهر دنبال کرد.

نمایش «کی باهوشه» به کارگردانی مسعود حاتمی نمایش موزیکال و عروسکی با هفت عروسک و مشارکت مخاطبان همراه با موسیقی، حال و هوای جالبی به تئاتر شهر داد.

اما در ادامه مسعود محرابی این بار کاری به کارگردانی همسرش پروانه علی ضامنی را اجرا کرد. نمایش «کارگاه آموزشی» با موضوع زلزله و آموزش های مربوط به آن در روز هفتم جشن خانه تئاتر در محوطه بیرونی تئاتر شهر اجرا شد.

نمایش خیابانی در زیرگذر میدان ولیعصر

زیرگذر میدان ولیعصر نیز شاهد اجرای نمایش خیابانی «کارگاه آموزشی» بود که مورد توجه علاقه مندان قرارگرفت.

پردیس تئاتر آخرین ایستگاه

در هفتمین روز حضور جشن خانه تئاتر در پردیس تئاتر تهران رقص عروسکهای غول پیکر به سرپرستی حامد زارعان واجرای نمایش عروسکی «ماجرای گله ما» به کارگردانی زهرا مریدی و رقص محلی گروه سرمستان به سرپرستی مهرداد آبجار اجرا شد. سپس خیمه شب بازی بهناز مهدی خواه، نقالی فوزیه قره گوزلو برنامه های این جشن را تشکیل دادند.

پایان بخش برنامه نیز نمایش «استخدام» به کارگردانی مسعود محرابی بود تا روز هفتم جشن خانه تئاتر نیز در ساعت ۲۱ به پایان برسد.