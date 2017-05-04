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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۰۲

همسر ملکه انگلستان بازنشسته شد

همسر ملکه انگلستان بازنشسته شد

«شاهزاده فیلیپ» همسر الیزابت دوم ملکه بریتانیا از ماه سپتامبر ۲۰۱۷ تمامی وظایف خود را کنار گذاشته و بازنشسته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز،  «شاهزاده فیلیپ» همسر الیزابت دوم ملکه بریتانیا از ماه سپتامبر ۲۰۱۷ تمامی وظایف خود را کنار گذاشته و بازنشسته می‌شود.

بنابر این گزارش ، این تصمیم امروز در نشست اضطراری کلیه کارکنان سلطنتی انگلستان در کاخ باکینگهام اعلام شد.

کاخ باکینگهام خبرهای منتشر شده در رسانه ها را مبنی بر اینکه علت این تصمیم به علت وضع وخیم جسمانی شاهزاده فلیپ ۹۵ ساله اتخاذ شده است را  رد کرد.

کد مطلب 3969987
پیمان یزدانی

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