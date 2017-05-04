همسر ملکه انگلستان بازنشسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، «شاهزاده فیلیپ» همسر الیزابت دوم ملکه بریتانیا از ماه سپتامبر ۲۰۱۷ تمامی وظایف خود را کنار گذاشته و بازنشسته می‌شود.



بنابر این گزارش ، این تصمیم امروز در نشست اضطراری کلیه کارکنان سلطنتی انگلستان در کاخ باکینگهام اعلام شد.



کاخ باکینگهام خبرهای منتشر شده در رسانه ها را مبنی بر اینکه علت این تصمیم به علت وضع وخیم جسمانی شاهزاده فلیپ ۹۵ ساله اتخاذ شده است را رد کرد.