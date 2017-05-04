به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود شوشتری جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات، در همایش بسیجیان و مسئولان ستاد بازسازی عتبات شرکت آب منطقه‌ای کشور به تبیین ضرورت‌های بازسازی اعتاب مقدسه پرداخت و گفت: براساس آمار بیشترین زائران حرم‌های مطهر، ایرانیان هستند و از این رو بازسازی و توسعه اعتاب در واقع خدمتی به هموطنانی است که به زیارت مشرف می‌شوند.

وی افزود: بسیاری از ابنیه حرم‌ها، آثار ارزشمند و میراث تاریخی ایران است که در زمان دیکتاتوری صدام به دلیل بی‌توجهی در حال تخریب بود اما با همت متخصصان ستاد بازسازی عتبات، تمامی آنها مرمت، بازسازی و نوسازی شده است.

شوشتری ادامه داد: ستاد بازسازی عتبات که یک تشکل مردم نهاد می‌باشد، پس از اتمام یک دوره کامل کار بازسازی، نوسازی و مرمت اعتاب مقدسه، اکنون توسعه حرم‌های مطهر را با هدف افزایش ظرفیت پذیرش زائران در دستور کار دارد.

وی گفت: توسعه حرم مطهر علوی به نام صحن و شبستان حضرت زهرا (س) و توسعه حرم مطهر امام حسین (ع) که فاز اول آن به نام صحن عقیله بنی‌هاشم (س) در حال اجراست دو پروژه بزرگی است که هم اکنون با پشتیبانی خیرین و به دست مهندسان ایرانی در حال اجرا است.

جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات اظهار کرد: صحن و شبستان حضرت زهرا (س) در زیربنایی به وسعت ۲۲۰ هزارمترمربع براساس معماری ایرانی و اسلامی تا پایان امسال تکمیل خواهد شد.

وی به پیچیدگی‌های فنی طرح توسعه حرم امام حسین (ع) اشاره کرد و گفت: با توجه به بالا بودن سطح آب در بستر کربلا، پیش از احداث صحن عقیله بنی‌هاشم (س) باید با استفاده از دیوار آب‌بند، محل پروژه را تبدیل به استخر خشک می‌کردیم که این کار با استفاده از دستگاه‌های هیدروفرز در حال اجراست.

شوشتری به دیگر طرح‌های ستاد بازسازی عتبات در عراق اشاره کرد و گفت: دو طرح توسعه صحن‌های شرقی و غربی حرم امامین جوادین علیهم السلام در شهر کاظمین در مراحل پایانی قرار دارد. همچنین، احداث دو صحن امام رضا (ع) و صاحب الزمان (عج) در این حرم مطهر نیز در دستور کار است.

جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات به خواسته دیرینه مراجع عظام مبنی بر آبادانی و توسعه سامراء و حرم امامین عسکریین علیهم السلام اشاره کرد و گفت: پس از جنایت تکفیری‌ها در تخریب این حرم مطهر، کار بازسازی آغاز شد و چندی پیش، ضریح جدید نیز در این مکان مقدس نصب شد.

وی افزود: ستاد بازسازی عتبات عالیات طی نامه‌ای به صورت رسمی آمادگی خود را برای اجرای طرح توسعه حرم به شعاع ۳۰۰متری را به مسئولان عراقی اعلام کرده است.

جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات با اشاره به واگذاری مسئولیت کمیته مشارکت‌های مردمی، اسکان و تغذیه مراسم اربعین حسینی به این ستاد گفت: آمادگی داریم با خیرین حقیقی و حقوقی، تشکل‌ها، نهادها و سازمان هایی که علاقه‌مند به ارائه خدمات در اربعین هستند، تفاهم همکاری امضا کنیم.

وی در پایان از همکاری و تلاش تمامی کارکنان و شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو در برپایی مراسم اربعین طی سال‌های گذشته تجلیل کرد.

براساس این گزارش، نمایندگان شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو نیز در این جلسه، برای همکاری بیشتر در بازسازی و توسعه اعتاب مقدسه اعلام آمادگی کردند.