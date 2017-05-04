به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری ظهر امروز در جلسه ستاد پیشگیری و بررسی تخلفات انتخاباتی با اشاره به اینکه عملکرد دادگستری لرستان در حوزه پیشگیری از تخلفات انتخاباتی خیلی خوب و موثر بوده است، اظهار داشت:۲۱ اردیبهشت ماه شروع تبلیغات انتخاباتی شوراهای شهر است و تعداد کاندیداهای این انتخابات هم زیاد است و باید آمادگی لازم در این حوزه وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه در انتخابات ریاست جمهوری تشنج های سیاسی بین دوطرف زیاد بوده اما در استان ها مشکلی نداشته ایم، چون جناح بندی طایفه ای و قبیله ای در مورد انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد و برای ما باعث دردسر نیس، تصریح کرد: آنچه که باید از حالا مراقب باشیم باعث صدمه برای آرامش مردم نشود این است که تبلیغات و فعالیت کاندیداهای شوراهای شهر را از حالا بررسی کنیم.

رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه قبل از آغاز تبلیغات انتخابات باید جلساتی در هر شهرستان با حضور نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا گرفته شود، چراکه خیلی از این نامزدها از قانون اطلاعی ندارند و نحوه تبلیغات در انتخابات شوراهای شهر و روستا با ریاست جمهوری متفاوت است، افزود: در مورد انتخابات شورای شهر مسائل سیاسی نداریم و انتظارت مردم از اعضای شورای شهر با نماینده مجلس و رئیس جمهور فرق دارد.

بدری با اشاره به اینکه بیشتر هدف مردم این است که نامزدها از تخصص خود برای پیشرفت آن منطقه استفاده کنند، افزود: در مورد روستاها رقابت سیاسی و جناحی نیستد و بحث این است چه کسی بهتر می تواند برای عمران روستاها طرح داشته باشد و بتواند برای روستاها امکانات بگیرد.

وی با بیان اینکه الان فضای تشکل های سیاسی به ویژه در فضای مجازی به شکلی است که موضوع تهمت و افترا علیه یکدیگر دارند، تصریح کرد: باید در مورد نظارت بر انتخابات به شکلی عمل کنیم که اذهان عمومی منحرف نشود، در قانون هم ابزارهایی برای صیانت از آراء پیش بینی شده اما باید در این رابطه نیز مراقبت کنیم و نظارت کنیم.

رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه پیش بینی هایی صورت گرفته تا قضات هر شهرستان در جایگاه نظارتی بر انتخابات نظارت کنند و از مراکز اخذ رای بازدید داشته باشند، افزود: البته در جریان روند انتخابات دخالت نمی کنیم و تنها نظارت خواهیم کرد.

بدری با اشاره به اینکه دادستان ها موظف هستند خودشان به تخلفات رسیدگی کنند، یادآور شد: در سطح شهرستان ها باید جلساتی برگزار شود و با مسئولین ستادها صحبت شود و آنها را نسبت به مسائل قانونی توجیه کرد.

وی با بیان اینکه فضای مجازی به خاطر تبلیغات کاندیداها به شدت ملتهب است و دلیل اش این است که رقابت شدید است و برای هیچ کس معلوم نیست برنده انتخابات چه کسی خواهد بود، تصریح کرد: فرآیند انتخابات در فضای سالم پیش می رود و از آن طرف جوی که در فضای مجازی ایجاد شده این است که رقابت شدید است.

رئیس کل دادگستری لرستان ادامه داد: ما کاری به وعده ها و جناح بندی ها و اینکه سلیقه سیاسی و سوابق سیاسی افراد چیست نداریم و هر ۶ نفر نامزد انتخابات تایید شده اند و وظیفه داریم فضا را برای همه این افراد فراهم کنیم تا تبلیغات خود را انجام دهند.

بدری با بیان اینکه هدف این است که مردم با آرامش در سرنوشت سیاسی خود مشارکت کنند و هدف این نیست که التهاب سیاسی در بین مردم ایجاد کنیم، تصریح کرد: انتخابات دوره های قبل نشان داده که درست است یک شور سیاسی و التهاباتی در بین قشر جامعه شکل می گیرد ولی هیچ وقت این تجمعات خطر ساز نیست.

وی با تاکید بر اینکه در دوره قبل می دیدیم که جلوی ستاد نامزدها هرکسی برای خود تبلیغ می کرد و خیلی نباید فضا را امنیتی کنیم و باید بگذاریم کار خود را انجام بدهند و شور انتخابات زیاد شود، افزود: فضا را امنیتی نکنید و بگذاریم فعالیت های انتخاباتی پرشور باشد و انگیزه مردم برای مشارکت در انتخابات بیشتر شود.