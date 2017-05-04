جمعه بارانی برای سراسر کشور/ تداوم بارندگی در تهران تا یکشنبه

احد وظیفه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به پیش بینی هوا گفت: براساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی روز پنجشنبه، عمده فعالیت سامانه بارشی در نیمه شرقی کشور، دامنه‌های جنوبی البرز، نواحی مرکزی و دامنه‌های زاگرس خواهد بود.

وی با بیان اینکه شدت بارش این روز در خراسان شمالی،‌ رضوی و دامنه‌های البرز در شمال قزوین، شمال البرز، تهران و سمنان خواهد بود گفت: از اواخر وقت روز پنجشنبه با ورود موج دیگری به همراه جریانات جنوبی مرطوب، در جنوب غرب کشور ابرناکی رگبار و رعد و برق و وزش باد شروع می‌شود و دامنه فعالیت سامانه در روز جمعه علاوه بر جنوب غرب، غرب، شمال غرب و بعدازظهر این روز در دامنه‌های جنوبی البرز، مرکزی، شرق کشور و سواحل دریای خزر را نیز فرا می‌گیرد که در برخی نقاط بارش تگرگ و وزش باد شدید موقتی نیز دور از انتظار نیست.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با بیان اینکه شدت بارش‌ها در روز جمعه در لرستان،‌ چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، شمال خوزستان و در بعدازظهر این روز در همدان، مرکزی، قزوین، البرز و تهران باقی خواهد ماند.

وی افزود: این سامانه در روز شنبه در شرق و شمال شرق کشور فعال بوده و رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی در این نواحی پیش بینی می‌شود و در دامنه‌هایی البرز و جنوب شرق رگبار پراکنده باران گاهی رعد و برق و وزش باد رخ خواهد داد.

همچنین وی در خصوص وضعیت آب و هوای تهران در روز پنجشنبه و جمعه گفت: برای روز پنجشنبه (امروز) آسمانی نیمه ابری در بعضی ساعات افزایش ابر و رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی شده است و همچنین برای روز جمعه آسمانی نیمه ابری، در بعدازظهر افزایش ابر، رگبار و رعد وبرق و وزش باد شدید گزارش شده و برای روز شنبه نیز وضعیت مشابه روز جمعه خواهیم داشت.