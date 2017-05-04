برگزاری جشنواره «امید و نشاط جوانان» همزمان با هفته جوان در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، رسول منعم ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: برای هفته جوان برنامه های متنوع و متعددی پیش بینی شده که یکی از آنها برگزاری جشنواره جوانان و نشاط اجتماعی با هدف ایجاد شور و نشاط در بین جوانان است و این برنامه با همکاری سازمان های مردم نهاد برگزار می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان گفت: موضوع جوانان یکی از محوری ترین و اصلی ترین موضوعات کشور است و باید در هفته جوان تمام دستگاهها نگاه ویژه ای به حوزه جوانان داشته باشند و در راستای حل مشکل آنها اقدام کنند.

وی گفت: در سال گذشته بیش از ۱۹۶ برنامه در حوزه جوانان اجرا شده که یک نمونه آن برگزاری جشنواره پیوند آسمانی بوده است و علاوه بر آن شاهد برگزاری ۳۶ جشن و همایش در حوزه فرهنگی و جوانان بودیم.

مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان گفت: برگزاری ۴۲ جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در استان به ریاست استاندار و فرمانداران اقدام خوب دیگر در حوزه جوانان بود که در این جلسات مصوبات خوبی در حوزه جوانان داشتیم.

منعم اضافه کرد: در سال جاری بیش از ۸۵ برنامه در حوزه فرهنگی و امور جوانان در سال ۹۶ در نیمه اول سال پیش بینی شده که می تواند اقدام خوبی در حوزه جوانان باشد.