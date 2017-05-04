استان سمنان نیازمند سرمایه گذاری در بخش گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی در همایش سرمایه گذاری در زمینه گردشگری سمنان در مهدیشهر ضمن بیان اینکه امروز ظرفیت های استان در زمینه های مختلف گردشگری مانند درمانی، طبیعی، ورزشی، عرفانی و ... مغفول نمانده و در سال های اخیر اقدامات خوبی در این زمینه رخ داده است، ابراز داشت: باید بر روی صنعت گردشگری تمرکز بیشتری کرد چرا که ارزش افزوده این حوزه فراوان است.

وی افزود: برخی استان ها با دارا بودن کوچکترین زمینه گردشگری، تبلیغات فراوانی در این راستا صورت داده اند حال آنکه استان سمنان دارای ظرفیت های متعدد گردشگری است که باید به دنیا شناسانده شود.

این عضو خانه ملت گفت: طی سال های اخیر رشد چشم گیر مسافران خارجی و گردشگران داخلی در استان نشان دهنده زمینه های مثبت حوزه توریسم در دیار عارفان و مهد طبیعت یعنی استان سمنان است که باید به این مهم بیشتر توجه کرد.

همتی خواستار افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه توریسم شد و بیان داشت: باید به کسانی که حتی برای مسائل پزشکی، درمانی و ... به کشور می آیند، به عنوان یک فرصت نگاه کرد و حتی آنها را پس از معالجه به بازگشت برای دیدار از داشته های گردشگری نیز ترغیب کرد که در این بین مشوق های ارائه شده از سوی سازمان های گردشگری می تواند موثر باشد.

وی افزود: در مجلس شورای اسلامی تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارت میراث فرهنگی مطرح شده که می تواند برکات فراوانی را نصیب تمام نقاط کشور کند.