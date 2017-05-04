به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیگلری ظهر پنج شنبه در همایش تجلیل از مقام شامخ استاد در همایش ها بین المللی روزبه افزود: هر موفقیتی که در سه و نیم سال گذشته در حوزه علوم پزشکی در استان زنجان رخ داده با اتحاد و مشارکت همه همکاران و پرسنل بوده است و بیشترین سطح از رضایت مردمی از دانشگاه علوم پزشکی استان بوده است.

وی ادامه داد: ورود به عرصه فناوری و تولید دارو و ورود به رشته دندانپزشکی از دیگر برنامه‌های ویژه دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان محسوب می‌شود و سیاست‌گذاری و تدوین رشته‌های جدید که در حوزه پزشکی راه‌اندازی می‌شود به دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان محول شده است.

بیگلری با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان ۳۰ سال قبل توسط خیری به نام احمد مهدوی بنا شده است، از سال ۹۲، دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان به عنوان دانشگاه تیپ یک و از سال ۹۴ به عنوان یکی از ۱۰ دانشگاه قطب عمل می‌کند.

بیگلری افزود: ورود به صحنه بین‌المللی یکی از برنامه‌های اصلی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان است و در حال حاضر این دانشگاه یکی از ۱۰ دانشگاه کشور برای پذیرش دانشجوی خارجی به شمار می‌رود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه پیشرفت دانشگاه علوم پزشکی استان علل مختلفی دارد اما نیت بنیانگذار آن، دلیل اصلی این پیشرفت‌ها محسوب می‌شود، گفت: نباید به پیشرفت‌های حاصل شده در دانشگاه مغرور شد هنوز راه زیادی در پیش است و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها طی سال آینده دو رشته جدید در دانشگاه علوم پزشکی راه‌اندازی خواهد شد.

همچنین مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت:هر مدیر و مسئول در نهاد خود باید یک معلم باشد.

حجت الاسلام محرمعلی شیرمحمدی با تبریک اعیاد شعبانیه دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان را یکی از دانشگاه ها اخلاق مدار دانست و اظهار داشت: همه اساتید ، مدیران ، مسئولان در جایگاه پدر یا مادری باید به صورت یک معلم عمل کنند.

وی با بیان اینکه بعد اخلاق و احساس عاطفی یکی از ویژگی ها بارز استاد مرتضی مطهری بوده است،خاطر نشان کرد:این ویژگی ها جایگاه معلم را از جایگاه ها دیگر متمایز کرده و به جایگاه معلمی رسانده است و نگاه ها انسانی در هر جا باید خدایی باشد و آنچه دنیا از آن رنج می برد ،نگاه ها انسانی است.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان همه مسئولان و اساتید و معلمان را به رضای خدا کار کردن دعوت کرد و افزود:شهید مرتضی مطهری در آموزش عالی و غیره عالی تجلی بزرگی را به ارمغان آورد که اساتید و معلمان باید از ایشان الگو سرند.

شیرمحمدی با تاکید بر اینکه هر کس در جایگاه مدیریتی و مسئولیتی باید معلم باشند ،ادامه داد:استاندار موقعی قشنگ است که معلم باشد ،امام جمعه وقتی خوب است،که معلم باشد .