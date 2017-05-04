به گزارش خبرنگار مهر، عباس ملکی امروز پنج‌شنبه در در نخستین کنفرانس بین‌المللی «فناوری و انرژی سبز» که به همت موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه و با حضور جمعی از پژوهشگران داخلی و خارجی در این حوزه در محل اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، بر حرکت به سمت انرژی‌های تجدید ناپذیر تاکید کرد و گفت: باید تکنولوژی های این انرژی ها را در کشور ارتقا دهیم.

وی افزود: زغال سنگ پاک به صورتی استخراج و مصرف می‌شود که هیچگونه رنگ و بویی بر جا نمی‌گذارد و هیچ‌گونه آلودگی به همراه ندارد.

این استاد دانشگاه شریف گفت: کشور ایران یک کشوری است که ۱ درصد از وسعت کره خاکی و ۱ درصد از جمعیت جهان را دارد اما ۷ درصد از منابع طبیعی را در دنیا داریم.

وی افزود: همچنین ما ۱۰ درصد از منابع و ذخایر ثابت شده نفت خام متعارف را در قالب ۷ درصد منابع طبیعی موجود دارد.

ملکی با بیان اینکه ۱۷ درصد از ذخایر ثابت شده گاز جهان را در ایران داریم ادامه داد: ما پنجمین و آخرین انقلاب اجتماعی بزرگ دنیا یا همان انقلاب کویر را داشته ایم.

وی افزود: ما همچنین در ظرفیت پالایشی در دنیا یازدهم هستیم و حدود ۱۰ هزار کیلومتر خط لوله داریم و موقعیت بسیار بسیار مهمی در صحنه انرژی های تجدید ناپذیر داریم اما در عین حال در مورد انرژی‌های تجدید پذیر هم وضعیت خوبی داریم.

این استاد دانشگاه شریف بر فعالیت روی استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر تاکید کرد و گفت: اینکه هم اکنون دانمارک هم اکنون حدود ۵۰ درصد از برقش را از این طریق و انرژی خورشیدی، بادی و انرژی های از این دست تامین می کند، چیزهای واقعی برای ما نیستند.

وی تاکید کرد: برای ما واقعی این است که در ایران هم به نفت و گازمان و هم اینگونه انرژی‌ها بپردازیم و به تدریج فعالیت روی این موضوع شروع شود.

ملکی گفت: استفاده از انرژی بادی در ایران حتی نسبت به استفاده از انرژی‌های خورشیدی بهتر است.

این استاد دانشگاه گفت: وضعیت سیاهی که در این زمینه وجود دارد این است که علی رغم گرایش بشر به انرژی‌های پاک افزایش مصرف در انرژی نفت را هنوز هم شاهد هستیم و در آینده نیز بیشتر خواهد شد.

وی افزود: انحصار منابع فسیلی نیز از دیگر موارد قابل توجه است که در همه دنیا توزیع نشده و نه مانند انرژی خورشیدی و نه انرژی‌هایی چون باد بوده و محدودیت دارد و تا عمق ۲۵۰۰ متری باید برای یک بشکه نفت رفت.

ملکی تصریح کرد: تنوع در منابع انرژی از دیگر موارد مورد توجه است که یکی از شاخص‌های امنیت انرژی است و باید تنوع داشته باشد که کشور بتواند امنیت انرژیش را حفظ کند.

وی تغییرات آب و هوایی، گرمایش جهانی و آلودگی ها را از دیگر موارد برشمرد.

این استاد دانشگاه اشاره ای به انرژی‌های خورشیدی و کار روی این انرژی در دنیا داشت و گفت: چینی‌ها، آمریکایی‌ها و آلمانی بیشتر در دنیا روی اشکال مختلف انرژی های تجدید پذیر کار می کنند.

وی گفت: در تولید برق بشر روی استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر خیلی کار کرده است و حدود ۷ درصد است و این نشان می‌دهد که خیلی باید روی آن کار شود.

ملکی افزود: وضعیت در بخش حمل و نقل خیلی خیلی بدتر از این است و حدود ۹۰ درصد از حمل و نقل با استفاده از نفت و گاز اتفاق می افتد و شاید بخشی از حمل و نقل به سمت برقی شدن رفته باشد اما همین برق نیز با استفاده از سوخت‌های فسیلی انجام می شود.

وی گفت: مقدار سرمایه گذاری در جهان برای تولید و استفاده از انرژی های تجدید پذیر صورت گرفته در سال ۲۰۱۵ میزان ۲۸۶ میلیارد دلار است.

این استاده دانشگاه صنعتی گفت: ما که این همه در ادبیات و تاریخمان به حفظ محیط زیست و کم استفاده کرد از انرژی به ماتوصیه شده است، چطور اینطور عمل می کنیم که یکی از بالاترین و شدت بالاترین مصرف انرژی‌ها در دنیا را داریم؟

وی افزود: اگر انرژی‌هایی را هم که غیرمستقیم استفاده کنیم در این آمار در سال بیاوریم ملاحظه می کنید که ما بالاترین شدت انرژی را در دنیا داریم و ایران کشوری است که روزانه در آن یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت دربخش های مختلف آن هدر می‌رود که این ما را به جایی رسانده که ما بزرگترین تلف کننده انرزی در جهان نسبت به جمعیت هستیم.

ملکی تاکید کرد: هم در دین اسلام و هم تعالیم ایران باستان احترام به طبیعت و نگاه به آن به صورت یک موجود جاندار و دارای هوش و اندیشه بسیار توصیه شده است اما هیچ‌گاه این کار را در داخل زندگی خودمان انجام نداده‌ایم.

وی افزود: در مرود محیط زیست، درست است که از حقوق بین‌الملل پیروی باید کرد اما الزام اینها برای کشورها یک الزام جدی است و ما در آینده نه چندان دور با افزایش تولید گازهای گلخانه ای روبرو خواهیم بود و ما باید در مورد آن با توجه به یک مسئولیت بین‌المللی اقدام کنیم.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: خطر اینکه بشر در آینده دچار مشکلاتی بیش از مشکلات کنونی باشد، وجود دارد و باید به گونه‌ای عمل کرد که این موارد محدود شود و از آن جمله می‌توان به پیشگیری از انقراض گونه‌های در حال انقراض اشاره کرد.

وی ادامه اد: هم‌اکنون در دنیا به موارد مختلف در دنیا توجه می‌شود و بنابه محدودیت‌های موجود مشخص می شود که هر کشور باید در خصوص محیط زیست و منابع طبیعی اش چگونه عمل کند.

ملکی با اشاره به افزایش گازهای گلخانه ای در جهان گفت: در کنفرانس پاریس مطرح شد که هر کشوری باید یک برنامه برای مشارکت در کاهش گازهای گلخانه‌ای داشته باشد و این چیزی بود که کشور ما را هم به نوعی درگیر کرد.

وی افزود: ۳ سناریو برای آینده دنیا وجود دارد که از آن جمله می توان به موفقیت سیاست‌های مقابله‌ای با تغییر اقلیم و حذف سیستم انرژی فسیلی اشاره کرد که کاری رویاپردازانه است و البته در دنیا دنبال می‌شود و نفوذ انرژی های تجدید پذیر به شدت زیاد می شود و استفاده از زغال سنگ و سوخت هایی از این دست متوقف می شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: به نظر می رسد این شکل خیلی با منافع دنیا هم جهت نیست و شاید بهتر است ما موفقیت با سیاسیت های مقابله با تغییر اقلیم حفظ انرژی فسیلی را دنبال کنیم که به نظر می رسد در این تولید منابع انرژی نامتعارف ادامه پیدا می کند.

وی گفت: شکست سیاست‌های مقابله با تغییر اقلیم جهانی، به نظر من آن چیزی است که وضعیت خیلی بدی برای دنیا در آینده به وجود می‌آورد.

ملکی افزود: برنامه مشارکت ملی ایران برای این کارها این است است که در ایران تعهد کرده میزان انتشار گازهای گلخانه ای را تا سال ۲۰۳۰ میزان این گازها را به ۴ درصد زیر وضع موجود برساند.

وی تاکید کرد: این توافق نامه پاریس هم اکنون در مجلس شورای اسلای وجود دارد و هنوز به دولت ابلاغ نشده است و ایراداتی که شورای نگهبان گرفته یک مقدار ایرادات شکلی و مقداری محتوایی عدم وجود مستندات و وجود ابهام است.

این استاد دانشگاه گفت: اگر پاریس را ایران بخواهد اعمال کند، ممکن است محدوده توسعه زیرساخت ها را داشته باشد و توسعه اقتصادی را مبتنی بر صنایع انرژی بر انجام داده و از اینلحاظ مزیت رقابتی ما ممکن است در برابر کشورهای دیگر از دست برود. لذا توجه به انرژی های تجدید پذیر و بهره وری در کشور بسیار مهم است و ما در زمینه بهره وری هنوز جا دارد که کار کنیم.