یکی از داوطلبان جبهه مردمی به نفع دیگری کنار می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی شامگاه چهارشنبه در همایش مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) منطقه ابوذر ارومیه با تاکید بر لزوم معرفی داوطلب واحد، اظهار کرد: پس از برگزاری مناظره ها، نظرسنجی برای انتخاب یک نامزد نهایی انجام و یکی از نامزدها(حجت الاسلام رئیسی یا قالیباف) به عنوان نامزد این جبهه معرفی می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم معرفی کاندیدای واحد از طرف جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی اظهار داشت: بعد از تشکیل این جبهه و بعد از رایزنی‌های مفصل برای انتخاب نامزد مناسب به نمایندگی از آن، بر روی پنج نفر توافق حاصل شد.

حسینی بیان کرد: صلاحیت دو نفر از این پنج نفر نامزدهای مدنظر جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی از طرف شورای نگهبان محرز نشد اما با این وجود به نظر شورای نگهبان احترام گذاشته و پذیرفته شد.

وزیر اسبق ارشاد افزود: بعد از این‌که مناظرات انجام شود، برای انتخاب یک نامزد نهایی، نظرسنجی‌های مختلفی انجام می‌شود و هر کدام از آقایان رئیسی و قالیباف که رای بیشتری بیاورند نامزد این جبهه معرفی می‌شوند.

وی ادامه داد: قالیباف و حجت الاسلام رئیسی از مدیران جهادی هستند و همیشه به دور از جنجال و هیاهو وظایف خود را در حیطه‌های مختلف انجام داده‌اند زیرا توانایی شناسایی ضعف‌ها، آسیب‌ها و رسیدگی به مشکلات مردم را دارند.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به این که دولت روحانی به برخی از وعده های خود نتوانسته است عمل کند، بیان کرد: بیکاری، حقوق‌های نجومی و فساد اداری سبب کاهش اعتماد مردم شده است.

حسینی با تاکید بر این که ما می‌توانیم با اتکا به توان داخلی گام‌های بلندی را برای بهبود معیشت مردم برداریم، ادامه داد: برخی طیف‌ها در صدد تعامل با غرب هستند در حالی که می‌توان راه‌های دیگری را برای رسیدن به رشد و پیشرفت اجتماعی امتحان کرد.

وی با بیان اینکه ای کاش دولتمردان فعلی در جایگاه خدمت به مردم انجام وظیفه می‌کردند، گفت: در نظام اسلامی باید به مردم خدمت و جایگاه والایی برای کشور در جهان ایجاد کرد.

حسینی افزود: ناکارآمد بودن دولت، سبب رکود و ناراضایتی مردم می‌شود و اعتماد نیز سلب شده و مشکلات عدیده‌ای به وجود می‌آید.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی تصریح کرد: آزموده را آزمودن خطاست، این بدین معناست که همه خواستار سربلندی نظام اسلامی هستیم لذا با شعار و حرف کاری پیش نرفته و نقاط ضعف بیشتر می‌شود.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: در دولت اصلاحات که ‌روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور بود، خود از جمله اولین معترضان به قرارداد نفتی کرسنت بود.

حسینی با کنایه به رفتارهای زشت و زننده وزرای دولت فعلی تصریح کرد: قطعا از نظر کسی که در کاخ و ویلا زندگی می‌کند مسکن مهر یک قوطی کبریت است و اگر هم از وی سوالی بشود، میکروفون را گرفته و آن را به طرف دیگر پرت می‌کند و یا اینکه وزیر به فرماندار یک شهر توهین می کند.