شبهه در تعداد محبوس شدگان معدن آزادشهر/بی نظمی شدید در امدادرسانی

به گزارش خبرنگار مهر، حدود ساعت ۱۲ چهارشنبه حادثه انفجار در معدن زمستان یورت آزادشهر رخ می‌دهد و نیروهای امدادرسان از همان دقایق اولیه در محل حادثه حضور می‌یابند.

به گفته شاهدان عینی دستگاه‌ها و تجهیزات موردنیاز حدود چهار تا پنج ساعت بعد به محل حادثه می‌رسند و نبودن دستگاه‌های موردنیاز باعث شده آمار کشته های این حادثه افزایش یابد.

به گفته معدنچیان این امکانات و تجهیزات مورد نیاز در هیچ یک از معادن استان وجود ندارد و تجهیزات از سایر استان ها و شهرهای همجوار تامین شده است.

به گفته شاهدان بعد از وقوع حادثه مسئولان استان طی مراحل متعدد و بعضی از دستگاه های اجرایی با دو تا سه ماشین به محل حادثه مراجعه می کنند و همین امر باعث شده تا این لحظه ترافیک ایجاد شده ادامه یابد و شلوغی منطقه امداد رسانی را با کندی مواجه کند.

هم اکنون محوطه کوچک اطراف معدن پر از ماشین های اداری، امدادی، انتظامی و شخصی شده و افراد زیادی در محل حادثه تجمع کرده اند که عده ای از آنها اهالی محلی، معدنچیان و خانواده افرادی هستند که در معدن حبس شده اند و نگران بوده و اطلاع دقیق از وضعیت بستگان شان ندارند.

محوطه معدن پر از زباله

آمبولانس های حاضر در محل حادثه به سختی امکان دور زدن دارند و بی نظمی به شدت در محل حادثه مشاهده می شود.

امکانات اولیه، آب و غذای کافی در محل حادثه وجود ندارد و اگر آب و غذایی برسد هم بین نیروهای امدادی توزیع شده و به معدنچیان، خبرنگاران و افرادی که در امداد رسانی کمک می کنند، غذا و آب آشامیدنی داده نمی شود.

هم اکنون محوطه پر از زباله شده و این زباله ها آلودگی هایی را ایجاد کرده است.

در گفتگو با معدنچیان آنها متفق القول هستند نیروهای امدادی که وارد منطقه شده اند تجربه کافی را ندارند و اطلاعات آن ها از معدن و وضعیت آن بسیار ناچیز است و همین امر سیر اطلاع رسانی طولانی کرده است.

این در شرایطی است که نیروهای امدادی حاضر نیستند از نیروهای بازنشسته معدن کمک بگیرند و به نظرات آن ها گوش دهند.

معدنچیان می گویند مسئولان حاضر نیستند به حرف های ما گوش دهند در حالی که ما بدون ماسک و تجهیزات وارد معدن می شویم و کار انجام می دهیم اما آن ها با امکانات و تجهیزات وارد معدن می شوند و کار خاصی از آن ها ساخته نیست.

ضعف در امدادرسانی

شواهد و قرائن موجود از ضعف در امدادرسانی حکایت دارد و اطلاع رسانی به شدت ضعیف است و مسئولان آمار ضد و نقیضی در اختیار رسانه ها قرار می دهند و خبرهای متفاوتی ار تعداد اجساد شنیده می شود.

هم اکنون مسئولان تعداد معدنچیان محبوس شده را ۱۳ نفر اعلام می کنند در حالی که معدنچیان می گویند هنوز ۳۰ نفر در پشت آوار محبوس هستند و همین آمار ضد و نقیض نگرانی خانواده های معدنچیان را دو چندان کرده چرا که وضعیت تعدادی از معدنچیان مشخص نیست و خانواده ها نمی دانند این تعداد داخل معدن هستند یا خیر.

اکثر معدنچیان زمستان یورت می گویند مشکلات معیشتی و بیمه ای دارند و بسیاری از آن ها بین ۱۶ تا ۱۷ ماه حقوق و بیمه معوق دارند.

عید امسال بدون حقوق گذشت

یکی از معدنچیان حاضر در محل حادثه می گوید: با وجود مشکلات مالی و حقوق بیمه معوق، خودمان کلاه، لباس، چراغ و دستکش ایمنی تهیه می کردیم و این در شرایطی است که حقوق اکثر معدنچیان بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان است هر هفت یا هشت ماه یک بار پرداخت می شود و عید امسال هم بدون حقوق گذشت.

هم اکنون نیروهای امدادی و تجهیزات آتش نشانی از گنبدکاووس، گالیکش، گرگان و ... در محل حاضر هستند و نیروهای امدادی زیادی در منطقه حضور دارند که بسیاری از آن ها معطل بوده و تماشاچی حادثه هستند.

در همین شرایط تعدادی از خانواده های معدنچیان هم نسبت به رفتار بعضی از افراد گلایه دارند و می گویند: عده ای به جای تسکین دادن ما در مورد انتخابات می پرسند و نمی دانیم چرا عده ای تلاش دارند غم و اندوه معدنچیان و خانواده های داغدیده را به انتخابات آتی ارتباط دهند.

نیروها و تجهیزات ۵ استان به کمک آمده اند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گلستان از آخرین وضعیت حادثه گزارش داده و به خبرنگار مهر می گوید: هم اکنون امدادرسانی با ایمن سازی کامل در حال انجام است چرا که عدم ایمن سازی می تواند حادثه دلخراش دیگری را ایجاد کرده و جان عوامل امدادی تهدید شود.

صادقعلی مقدم اضافه می کند: تمام تلاش است که ایمن سازی انجام شده و در عین حال بتوانیم به کارگاه آخر که در انتهای تونل قرار دارد دسترسی پیدا کرده تا بتوانیم از وضعیت عزیزانی که در معدن محبوس هستند اطلاع پیدا کنیم.

به گفته وی هم اکنون تجهیزات و نیروهای امدادی از استان های سمنان، مازندران، کرمان، طبس و خراسان شمالی در منطقه حضور دارند اما به دلیل وضعیت خاص تونل نمی توانند وارد آن شوند.

وی تصریح کرد: از همین رو عملیات امدادی شیفتی انجام می شود و ریزش غیرمتعارف تونل پیشروی را با کندی مواجه کرده و ممکن است عملیات بازگشایی طولانی تر شود.