مناطق کاهش تنش در سوریه، آتش بس را تقویت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز پس از دیدار با همتای فنلاندی خود ابراز امیدواری کرد که مذاکرات آستانه برای حل بحران سوریه موفقیت آمیز باشد.

وی با بیان این مطلب افزود: ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه گام مهمی در راستای تقویت آتش بس در سوریه است.

لاوروف در ادامه ابراز امیدواری کرد که مذاکرات ژنو درباره سوریه در ماه جاری میلادی برگزار شود.

از سوی دیگر منابع نزدیک به مذاکرات حل بحران سوریه در آستانه امروز اعلام کردند که مسکو، ایران و ترکیه در خصوص مناطق کاهش تنش در سوریه به توافق رسیده اند.

بنا بر اعلام این منابع، کشورهای تضمین کننده آتش بس در سوریه در خصوص برخی مفاد یادداشت تفاهم به اجماع رسیده اند و کار بر روی این سند در حال انجام است. قرار است این سند امروز بعد از ظهر امضا شود.