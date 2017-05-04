بشرویه در مباحث ورزشی عقب ماندگی بسیاری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا امیرحسنخانی در جلسه شورای اداری شهرستان بشرویه از مسئولان این شهرستان خواست تا قانون بودجه را مطالعه کرده و مطالبی را که احساس می کنند قابلیت استفاده از منابع ملی را دارد یادآور شوند.

وی افزود: حداقل چهار الی پنج کارشناس در تهران مشغول بررسی موضوعات هستند اما انتظار دارم که مدیران شهرستانی این اقدامات را شناسایی کرده و اطلاع دهند.

نماینده مردم شهرستان های بشرویه، فردوس، طبس و سرایان گفت: باتوجه به اینکه مهم ترین فعالیت منطقه کشاورزی ست باید بتوانیم در بخش کشاورزی حرکت جدیدی را ببینیم و این نیز با پیگیری های شما مسئولان میسر می شود.

امیرحسنخانی افزود: در سال گذشته کل بارندگی ۲۰ میلی متر و امسال به ۶۰ میلی متر رسیده اما ما هنوز در خشکسالی هستیم.

وی ادامه داد: با توجه به خشکسالی های اخیر باید میل به سمت کشت گلخانه داشته باشیم که این امر هماهنگی مدیران و همکاری بخش خصوصی را می طلبد.

نماینده مردم شهرستان های بشرویه، فردوس، طبس و سرایان اظهار داشت: به دنبال وارد کردن دام اصلاح شده به منطقه هستیم چرا که بشرویه ظرفیت خوبی در بحث پرورش دام سبک و سنگین دارد.

امیرحسنخانی همچنین خواستار ورود تعداد زیادی شتر به این منطقه شد و افزود: خواستگاه اصلی شتر این منطقه است اما متاسفانه آمار شتر در کشور آمار نگران کننده ای ست و ما نیز به دنبال ورود ۲۰ هزار شتر برای محدوده انتخابیه هستیم.

وی بیان کرد: ما به دنبال ایجاد پایگاه شتر مولد در کشورهستیم که این موضوع عین اقتصاد مقاومتی است.

امیرحسنخانی همچنین با اشاره مجدد به خشکسالی ها خواست تا کشاورزان منطقه با افزایش بهره وری هنوز تولید محصولات کشاورزی در بشرویه را حفظ کنند.

نماینده مردم شهرستان های بشرویه، فردوس، طبس و سرایان گفت: بحث راه ها نیز از مباحث اصلی ست مانند راه طبس- بشرویه که منابعی نیز برای آن گذاشته ایم.

وی اظهار داشت: متاسفانه دام سبک در منطقه بسیار کم شده است و دام سنگین مناسب را نیز نداریم چرا که درحال حاضر گاو والشتاین در بشرویه به صورت پرواری وجود دارد و این اقدام خوبی نیست.

لزوم توجه به صنعت گردشگری بشرویه

نماینده مردم شهرستان های بشرویه، فردوس، طبس و سرایان بیان کرد: مسئله دیگری که سهم خود را از استان نگرفته ایم موضوع گردشگری ست که علی رغم وجود جرقه های خوب در بشرویه صنعت گردشگری رونق بسیاری نداشته است.

وی افزود: با وجود تلاش برای توسعه صنعت گردشگری بایستی بکوشیم تا فرهنگ و اعتقاد شهر ما در بحث توریست و گردشگری مدنظر قرار گیرد و هدف ما این است که گردشگرداخلی و خارجی را با حفظ ارزش ها به شهرستان بیاوریم.

دکتر امیرحسنخانی گفت: در بحث گردشگری زیرساخت های حداقلی را در بشرویه داریم و خوشبختانه در زمینه صنایع دستی نیز پیشرفت خوبی در این شهرستان انجام شده است.

نماینده مردم شهرستان های بشرویه، فردوس، طبس و سرایان اظهار داشت: بشرویه از تمام حوزه انتخابیه در بحث ورزشی عقب است لذا در موضوع استخر بالاخره باید اقدامی انجام شود و ساماندهی به وضعیت چمن نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین موضوع آموزش عالی را از مواردی عنوان کرد که در بشرویه پیشرفت چندانی نداشته است.

امیرحسنخانی با اشاره به اینکه بحث اورژانس و بیمارستان را پیگیری می کنیم گفت: اخیرا از نبود امکانات سونوگرافی در بشرویه مطلع شده ام که انشالله در قالب بیمارستان فردوس امکانات سونوگرافی را برای بشرویه دریافت خواهم کرد.

نماینده مردم شهرستان های بشرویه، فردوس، طبس و سرایان همچنین بحث انتخابات را بحثی جدی دانست و افزود: مردم بایستی در این انتخاب آزاد و مطمئن شرکت کنند و رای خود را بدهند.

امیرحسنخانی افزود: در این مقطع مردم باید به نحو احسن با حضور خود اقتدار بیشتری به نظام ببخشند.