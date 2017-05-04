نیمی از تخت های بیمارستانی مازندران فرسوده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی بعدازظهر پنجشنبه در نشست مجمع شهرستانی سلامت در بهشهر که با حضور دکتر محمدهادی ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت برگزار شد بابیان اینکه یکی از اقدامات بسیار مهم در حوزه سلامت فعال کردن مشارکتها در همه زمینهها است: استان مازندران یکی از استانهای برتر در جلب مشارکتهای مردمی است.
وی بابیان اینکه در دولت تدبیر و.امید ۳۰ هزار مترمربع به فضای بهداشت و درمان افزودهشده است، گفت: از این تعداد بیش از ۱۰۰ هزار مترمربع در حوزه بهداشت بوده است و ۷۰ متر نیز در روستاها است.
دکتر جان بابایی بابیان اینکه بیشترین خانه بهداشت در استان مازندران ساختهشده است،: درگذشته بیشتر مراکز بهداشتی استیجاری و فرسوده بوده است که هماکنون هیچ ساختمان استیجاری در استان وجود ندارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: بسیاری از خانههای بهداشت که بالای ۳۰ سال قدمت داشتهاند هماکنون در حال ساخت ساختمان جدید هستیم.
وی بابیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال گذشته در حوزه بهداشت لوح سپاس از رئیسجمهور دریافت کردند، گفت: خیرین در حوزه سلامت اقدامات خوبی انجام دادند و همه زمینهای مراکز درمانی را خیرین برای ساختوساز اهدا کردند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به انعقاد تفاهمنامه با ادارات و سازمانها در حوزه بهداشتی اشاره کرد و افزود: با جهاد کشاورزی تفاهمنامهای درزمینهٔ سموم کشاورزی امضاشده است.
وی به احداث ۱۸ کلینیک دندانپزشکی اشاره کرد و گفت: بیش از ۴۰۰ هزار دانشآموز خدمات دندانپزشکی انجامشده است و ۱۰۰ هزار نفر نیز شیارهای دندانپزشکی پرشده است.دکتر جان بابایی افزود: با اجرای این طرح امید است شاخص دهان و دندان بهبود پیدا کند.
وی از راهاندازی بیمارستان بهشهر اشاره کرد و افزود: امروز مردم دیگر دغدغه مالی ندارند و امیدوارم با انجام مترلینگ بیمارستانی بسیاری از مشکلات مردم برطرف شود.
