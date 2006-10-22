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۳۰ مهر ۱۳۸۵، ۹:۳۲

رهبر معظم انقلاب در ديدار جمعي از رزمندگان و فرماندهان دوران دفاع مقدس:

ايستادگي ملت ايران براي همه جهانيان درس آموز و الگو است / پيروز قطعي و نهايي جنگ تحميلي ملت ايران بود

ايستادگي ملت ايران براي همه جهانيان درس آموز و الگو است / پيروز قطعي و نهايي جنگ تحميلي ملت ايران بود

جمعي از رزمندگان، ايثارگران و فرماندهان دوران دفاع مقدس كه سابقه پنجاه تا صد ماه حضور در مناطق عملياتي دارند عصر امروز ميهمان رهبر معظم انقلاب اسلامي بودند.

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين مراسم كه در فضايي صميمانه و معنوي برگزار شد تعدادي از اين ايثارگران به بيان خاطرات خود از روزهاي خون و حماسه پرداختند.

حضرت آيت الله خامنه اي در اين مراسم در سخناني با تاكيد بر اينكه سراسر دوران دفاع مقدس از ابتدا تا انتها مملو از افتخار و سربلندي بوده است، تصريح كردند: ملت ايران در دفاع هشت ساله خود نشان داد كه هيچگاه مايل به تجاوز و تعرض نيست اما اگر پاي دفاع از هويت ملي و آرمان هاي مقدس و والاي اين ملت به ميان آيد، ايستادگي او براي همه جهانيان درس آموز و الگو خواهد بود.

ايشان جنگ ملت ايران درهشت سال دفاع مقدس را جنگي دفاعي و در عين حال جنگي نابرابر خواندند و افزودند: در هشت سال دفاع مقدس، همه كانون هاي قدرت بين المللي شرق و غرب در ابعاد سياسي، نظامي، اقتصادي و تبليغي در مقابل ملت ايران صف آرايي كرده بودند و در واقع جنگ احزاب قدرت هاي بين المللي با نظام جمهوري اسلامي ايران بود.

رهبر انقلاب اسلامي پايان دفاع مقدس را نيز افتخارآميز دانستند و با انتقاد از برخي بحث هاي بي اساس درباره پايان جنگ، خاطرنشان كردند: پيروزي مطلق جمهوري اسلامي ايران در پايان جنگ تحميلي هشت ساله غيرقابل ترديد است زيرا رژيم بعثي صدام كه با پشتيباني همه جانبه بين المللي براي ساقط كردن نظام اسلامي و تجزيه كشور وارد خاك ايران شده بود، در پايان جنگ، با دست خالي و تلفات انساني بالا و خسارت فراوان از خاك كشور بيرون رانده شد، ضمن آنكه ملت ايران نيز در پايان اين جنگ به قابليت هاي بالا و غيرقابل تصوري رسيد.

حضرت آيت الله خامنه اي همچنين با اشاره به اقدامات هنري و ادبي انجام گرفته در خصوص خاطرات، ظرافت ها و درخشندگي هاي دفاع مقدس افزودند: كارهاي انجام گرفته در اين بخش در مقابل حجم كارهايي كه بايد انجام شود، كم است زيرا دوران جنگ همواره يكي از مقاطع حساس و درس آموز تاريخ ملت هاست، بنابراين بايد با كار تخصصي، هنري و عالمانه خاطرات دوران دفاع مقدس از همه كساني كه اطلاعات و سختي در اين خصوص دارند، جمع آوري و ثبت شود.

در پايان اين مراسم، نماز مغرب و عشا به امامت حضرت آيت الله خامنه اي اقامه شد و سپس حاضران روزه خود را به همراه رهبر انقلاب اسلامي افطار كردند.

کد مطلب 397006

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