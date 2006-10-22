ايستادگي ملت ايران براي همه جهانيان درس آموز و الگو است / پيروز قطعي و نهايي جنگ تحميلي ملت ايران بود

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين مراسم كه در فضايي صميمانه و معنوي برگزار شد تعدادي از اين ايثارگران به بيان خاطرات خود از روزهاي خون و حماسه پرداختند.

حضرت آيت الله خامنه اي در اين مراسم در سخناني با تاكيد بر اينكه سراسر دوران دفاع مقدس از ابتدا تا انتها مملو از افتخار و سربلندي بوده است، تصريح كردند: ملت ايران در دفاع هشت ساله خود نشان داد كه هيچگاه مايل به تجاوز و تعرض نيست اما اگر پاي دفاع از هويت ملي و آرمان هاي مقدس و والاي اين ملت به ميان آيد، ايستادگي او براي همه جهانيان درس آموز و الگو خواهد بود.

ايشان جنگ ملت ايران درهشت سال دفاع مقدس را جنگي دفاعي و در عين حال جنگي نابرابر خواندند و افزودند: در هشت سال دفاع مقدس، همه كانون هاي قدرت بين المللي شرق و غرب در ابعاد سياسي، نظامي، اقتصادي و تبليغي در مقابل ملت ايران صف آرايي كرده بودند و در واقع جنگ احزاب قدرت هاي بين المللي با نظام جمهوري اسلامي ايران بود.

رهبر انقلاب اسلامي پايان دفاع مقدس را نيز افتخارآميز دانستند و با انتقاد از برخي بحث هاي بي اساس درباره پايان جنگ، خاطرنشان كردند: پيروزي مطلق جمهوري اسلامي ايران در پايان جنگ تحميلي هشت ساله غيرقابل ترديد است زيرا رژيم بعثي صدام كه با پشتيباني همه جانبه بين المللي براي ساقط كردن نظام اسلامي و تجزيه كشور وارد خاك ايران شده بود، در پايان جنگ، با دست خالي و تلفات انساني بالا و خسارت فراوان از خاك كشور بيرون رانده شد، ضمن آنكه ملت ايران نيز در پايان اين جنگ به قابليت هاي بالا و غيرقابل تصوري رسيد.

حضرت آيت الله خامنه اي همچنين با اشاره به اقدامات هنري و ادبي انجام گرفته در خصوص خاطرات، ظرافت ها و درخشندگي هاي دفاع مقدس افزودند: كارهاي انجام گرفته در اين بخش در مقابل حجم كارهايي كه بايد انجام شود، كم است زيرا دوران جنگ همواره يكي از مقاطع حساس و درس آموز تاريخ ملت هاست، بنابراين بايد با كار تخصصي، هنري و عالمانه خاطرات دوران دفاع مقدس از همه كساني كه اطلاعات و سختي در اين خصوص دارند، جمع آوري و ثبت شود.

در پايان اين مراسم، نماز مغرب و عشا به امامت حضرت آيت الله خامنه اي اقامه شد و سپس حاضران روزه خود را به همراه رهبر انقلاب اسلامي افطار كردند.