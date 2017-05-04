مجوز دانشکده فنی و حرفه ای برای بشرویه صادر شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شمس الدین در جلسه شورای اداری شهرستان اعیاد ماه شعبانیه را تبریک گفت و افزود: امیداست این ماه باب الورودی برای ماه مهمانی خداوند باشد.

امام جمعه شهرستان بشرویه ادامه داد: بهترین لباس برای ورود به ماه مهمانی خداوند، تقوا است و انشاالله با کسب تقوای هرچه بیشتر در ماه شعبان، به ماه مبارک رمضان وارد شویم.

حجت الاسلام شمس الدین همچنین روز کار و کارگر ، روز عقیدتی سیاسی در سپاه، روز شورا و هفته شهر وشهروند، روز معلم و روز مطبوعات را نیز تبریک گفت.

وی با اشاره به هفته شهر و شهروند اظهار داشت: باتوجه به رکود در کشور اما بشرویه در حوزه عمران و آبادانی و افزایش فضای سبز فعالیت قابل توجهی داشته است.

امام جمعه شهرستان بشرویه بیان کرد: در زمینه پرورش شتر، دامداران این شهرستان آمادگی دارند تا مباحث فراوری آن را حتی تا تولید بستنی، دوغ و... را انجام دهند.

حجت الاسلام شمس الدین همچنین خواستار پیگیری جهت اخذ مجوز پاسگاه غنی آباد شهرستان بشرویه شد.

وی با اشاره به اینکه در بحث آموزش عالی نیز متاسفانه امروز با کمبود دانشجو در دانشگاه مواجه هستیم گفت: برای رفع این مشکل اگر بتوانیم مجوز دانشکده فنی و حرفه ای را بگیریم اقدام موثری در پیشرفت آموزش عالی صورت خواهد گرفت.

امام جمعه شهرستان بشرویه همچنین بیان کرد: برخی از همشهریان از اداره برق به جهت عدم همکاری در ایام اعیاد گلایه مند هستند که امیداست این همکاری گسترش یابد.