برگزاری مکانیزه انتخابات در شهرهای زنجان، ابهر و خرمدره

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، بهروز مهدوی در جلسه ستاد انتخابات استان زنجان ابهر و خرمدره انتخابات به صورت مکانیزه و الکترونیکی برگزار می شود، گفت: در تمامی شهرستانهای استان حتی در سه شهری که انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می شود. باید آموزش های برگزاری انتخابات به صورت سنتی و دستی نیز ارائه شود تا در صورت مواجهه با موارد غیر منتظره از قبیل قطعی برق یا اشکالات سیستمی، در روند برگزاری انتخابات خلل و تاخیری ایجاد نشود.

وی با یادآوری اینکه اعلام نظر قطعی مبنی بر تایید یا رد صلاحیت کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا تا 16 اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد، اظهار کرد: بسیاری از نتایج مشخص و به داوطلبین اعلام شده است و موارد باقی مانده نیز تا تاریخ مقرر اطلاع رسانی خواهد شد.

مهدوی با اشاره به اینکه نصب بنر کاندیداها در میادین اصلی شهرها و روستاها ممنوع می باشد، افزود: نصب بنر داوطلبین در میادین اصلی شهرها ممنوع است و کاندیداها تنها می توانند بنرهای تبلیغاتی خود را محل ستادها و یا اماکن شخصی و ملکی خود نصب نمایند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری زنجان ادامه داد: کاندیداها در زمینه نصب تصاویر در قالب دو فرمت اعلام شده در سطح شهر نیز مجاز هستند.

مهدوی با اشاره به ضرورت ارسال اسامی، شماره های تماس و نشانی محل استقرار ستادهای تبلیغات انتخاباتی کاندیداها به فرمانداری ها و بخشداری های سراسر استان، افزود: در ارائه آموزش های لازم به عوامل اجرایی و برگزار کنندگان و ناظرین انتخابات، ضروری است نحوه تنظیم صورتجلسه و پلمپ صندوق های اخذ رای نیز ارائه شود.