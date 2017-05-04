لزوم عمل به دین از سوی روحانیون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آیت الله رضا استادی در کنگره دویستمین سال تاسیس حوزه متاخر تهران و سومین اجلاسیه سراسری اساتید حوزه تهران گفت: زمانی که شهر تهران حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت داشت به عنوان پایتخت انتخاب شد آن گونه که بررسی کردم، قبل از تاسیس مدرسه مروی، یک حوزه در تهران وجود داشت و حتی ممکن است یک حوزه هم در آن زمان وجود نداشته باشد.

وی افزود: یکی از علمای اصفهان برای استقرار به تهران دعوت می‌شود آن بزرگوار نیز نتواسنته بود بیاید، یکی از شاگردانش را به تهران و حوزه مروی می‌فرستد و به مرور حوزه تهران گسترش می‌یابد.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه اظهار داشت: طبق فهرستی که از اوضاع حوزه قدیم گرفته‌ام، در آن زمان حدود ۶۰۰ درس خارج در حوزه تهران برگزار می‌شد و چه بسیار شاگردانی که این درس‌ها را تقریر می‌کردند، این تقریر نه برای انتشار و چاپ، بلکه به خاطر این بود که طلبه به دنبال علم و آموختن بود.

استادی با بیان این که اگر می‌خواهیم مردم به روحانیت و جمهوری اسلامی اعتماد کنند، باید عمل به دین داشته باشیم، گفت: زمانی که ما به کلاس درس آیت الله خوانساری می‌رفتیم، ایشان برای جمع بیست الی سی نفره حتی در روزهای جمعه با اینکه بعضی روزها برف می‌آمد و عذری برای تعطیلی نیز بود، ولی با آن همه عظمت علمی و معنویشان راه بسیار طولانی را طی می‌کردند و در نماز صبح حاضر و درس را تعطیل نمی‌کردند تا به مردم ثابت شود، واقعا اهل علم به دین اهمیت می‌دهند.

حجت الاسلام و المسلمین علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در این کنگره با اشاره به نقش اساتید در هدایت فکری جامعه، افزود: با توجه به اهمیت بسیج اساتید در عرصه هدایت فکری مردم از حجت الاسلام و المسلمین صدیقی درخواست کردیم تا مسولیت این مجموعه را بپذیرد و امیدواریم حضور وی منشا خیر و برکات برای اساتید و مدارس علمیه تهران باشد.