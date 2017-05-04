به گزارش خبرنگار مهر، سعید عسگری ظهر پنجشنبه در آئین تجلیل از مقام شامخ استاد، با بیان اینکه معلمی حرفه‌ای است که متاع آن علم است، افزود: معنی اصلی علم «دانستن در مقابل ندانستن» است و برخی هم علم را آنچه می‌دانند که بر مبنای تجربه حاصل شود.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی وزارت بهداشت گفت: شهید استاد مطهری به عنوان یک الگوی معلمی خوب در کشور بود و نخستین معلم خدا بوده و صفت معلم بودن بعد از خلقت ایجاد شده است.

عسگری تاکید کرد: ۲۰ سال طول کشید تا مجددا کشور به آن جایگاه علمی برسد وطی سال‌های اخیر شیب تندی در تولید علم در کشور وجود داشته است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ کشور ایران باید به رتبه نخست منطقه از نظر علمی دست یابد،تاکید کرد: کشور ایران از نظر علمی رتبه ۱۶ دنیا را به خود اختصاص داده است و این رتبه جای افتخار دارد و البته بر مبنای سند چشم‌انداز، ایران باید مقام نخست منطقه را از نظر علمی کسب کند.

عسگری افزود: در حوزه پزشکی رتبه کشور ایران در جایگاه نوزدهم است در حالی که در رشته دندانپزشکی کشور در جایگاه خوبی قرار دارد.

همچنین معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان از نظر شاخص‌هایی چون تعداد دانشجو و تعداد اعضای هیأت علمی تفاوت‌هایی با سایر دانشگاه‌ها دارد.

اسکندری تصریح کرد: در حال حاضر ۳۴۷ عضو هیئت علمی در این دانشگاه اشتغال دارند و طی چهار سال آینده باید تعداد اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان به ۴۸۵ نفر افزایش یابد.

وی گفت: بر اساس برنامه‌ها تعداد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان باید در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۸ درصد رشد داشته باشد و در حال حاضر ۳ هزار و ۶۰۰ دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

معاون آموزشی بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان ابراز کرد: به افزایش تعداد رشته‌های دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان از ۶۳ رشته به ۱۰۶ رشته طی چهار سال را داریم.

اسکندری با بیان اینکه باید ۱۲ رشته کارشناسی ارشد در استان راه‌اندازی شود، یاد آورشد: اعتبار بخشی بین‌المللی، برنامه دیگری است که دانشگاه‌هایی که خواهان اجرای آن هستند، به این سو می‌روند تا بتوانند در رنکینگ‌های بین‌المللی جایی برای دانشگاه‌های کشور هم پیدا شود و ما هم بر اجرای این امر تاکید داریم.