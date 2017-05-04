رسانه ها در مسیر معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری حرکت کنند

سیامک سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه رسانه ها در مسیر معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری این استان حرکت کنند، اظهار داشت: باید ظرفیت های قابل سرمایه گذاری این استان در بخش های مختلف از جمله گردشگری، صنعتی، کشاورزی و ... معرفی شوند.

وی تاکید کرد: این استان توانمندی های بسیاری در بخش های مختلف دارد که باید زمینه برای ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاری در این استان فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: ایجاد اشتغال از مهمترین اهداف سالجاری در استان چهارمحال و بختیاری است.

وی با اشاره به اینکه کاهش نرخ بیکاری در این استان با مشارکت بخش خصوصی فراهم می شود، ادامه داد: باید در مسیر ایجاد اشتغال در این استان حرکت کرد.