  1. استانها
  2. تهران
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۷:۲۷

شهردار پیشوا خبر داد؛

افزایش ۱۲۰۰۰ متر مربعی سرانه ورزشی شهر پیشوا

افزایش ۱۲۰۰۰ متر مربعی سرانه ورزشی شهر پیشوا

پیشوا- شهردار پیشوا گفت: با افتتاح پروژه فرهنگی ورزشی شهرداری پیشوا، سرانه ورزشی این شهر ۱۲ هزار متر مربع افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد یعقوبی بعد از ظهر امروز در حاشیه نصب ساندویچ پانل سقفی در مجتمع فرهنگی- ورزشی شهرداری پیشوا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز ساندویچ بر روی دو سوله این مجموعه فرهنگی نصب شد و در آینده نزدیک شاهد افتتاح آن خواهیم بود.

وی ادامه داد: این مجتمع ورزشی شامل بخش های فرهنگی، ورزشی و نیز استخر است که با افتتاح آن سرانه ورزشی شهر پیشوا ۱۲ هزار متر مربع افزایش خواهد یافت، این پروژه یکی از پروژه های منحصر به فرد در شهرستان های استان تهران است.

شهردار پیشوا با بیان این که امروز از فاز ۳ پارک خانواده، مجموعه فرهنگی ورزشی و استخر شهرداری پیشوا، ساختمان شهرداری این شهر و سالن چند منظوره آن بازدید کرده است، گفت: شهرداری به عنوان خادم عمرانی مردم و مدیریت شهری اهمیت بسیاری به ایجاد نظم اداری شهر، شور و نشاط آن و ترغیب شهروندان به ورزش می دهد.

وی اضافه کرد: پارک خانواده در فضایی به وسعت ۴۰۰۰ متر مربع جنب مزار شهدای گمنام پیشوا با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد ریال احداث شده و فاز دوم آن در شهریور سال ۹۳ افتتاح شد و امروز از فاز سوم این پروژه تفریحی بازدید به عمل آمد.

کد مطلب 3970110

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها