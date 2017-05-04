افزایش ۱۲۰۰۰ متر مربعی سرانه ورزشی شهر پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد یعقوبی بعد از ظهر امروز در حاشیه نصب ساندویچ پانل سقفی در مجتمع فرهنگی- ورزشی شهرداری پیشوا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز ساندویچ بر روی دو سوله این مجموعه فرهنگی نصب شد و در آینده نزدیک شاهد افتتاح آن خواهیم بود.

وی ادامه داد: این مجتمع ورزشی شامل بخش های فرهنگی، ورزشی و نیز استخر است که با افتتاح آن سرانه ورزشی شهر پیشوا ۱۲ هزار متر مربع افزایش خواهد یافت، این پروژه یکی از پروژه های منحصر به فرد در شهرستان های استان تهران است.

شهردار پیشوا با بیان این که امروز از فاز ۳ پارک خانواده، مجموعه فرهنگی ورزشی و استخر شهرداری پیشوا، ساختمان شهرداری این شهر و سالن چند منظوره آن بازدید کرده است، گفت: شهرداری به عنوان خادم عمرانی مردم و مدیریت شهری اهمیت بسیاری به ایجاد نظم اداری شهر، شور و نشاط آن و ترغیب شهروندان به ورزش می دهد.

وی اضافه کرد: پارک خانواده در فضایی به وسعت ۴۰۰۰ متر مربع جنب مزار شهدای گمنام پیشوا با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد ریال احداث شده و فاز دوم آن در شهریور سال ۹۳ افتتاح شد و امروز از فاز سوم این پروژه تفریحی بازدید به عمل آمد.