۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۷:۲۲

معاون عمرانی استاندار گلستان:

منطقه معدن آزادشهر تخلیه می‌شود/ گشت زنی بالگرد هلال‌ احمر

آزادشهر - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان گفت: تمام نیروهای حاضر در معدن زمستان یورت باید از منطقه خارج شده و معدن تخلیه شود.

رضا مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:  کار معدن کار تخصص و فنی است و ادامه عملیات نیازمند کار کارشناسی دقیق است.

وی افزود: در حال حاضر کارشناسان معدن از کرمان، شاهرود و البرز شرقی به کمک ما آمده‌اند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان ادامه داد: انفجار رخ‌ داده باعث فروریختن بست و قفل‌ها و داربست‌ها شده و هم‌ اکنون در حال تعویض آن‌ها هستیم.

خطر ریزش وجود دارد

وی تصریح کرد: هر لحظه خطر ریزش وجود دارد چون با هر خاک‌ برداری شاهد ریزش هستیم.

مروتی خاطرنشان کرد: به تمام ماشین‌ها و نیروهای حاضر در محل دستور داده‌ایم منطقه را تخلیه کنند و تنها پنج ماشین هلال‌احمر و دو ماشین اورژانس در محل حاضر باشند.

لازم به ذکر است؛ هم‌ اکنون بالگرد هلال‌احمر بر فراز منطقه در حال گشت زنی بوده و احتمال خروج خبرنگاران و عکاسان از محل حادثه قوت گرفته است.

