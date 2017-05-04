رضا مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کار معدن کار تخصص و فنی است و ادامه عملیات نیازمند کار کارشناسی دقیق است.

وی افزود: در حال حاضر کارشناسان معدن از کرمان، شاهرود و البرز شرقی به کمک ما آمده‌اند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان ادامه داد: انفجار رخ‌ داده باعث فروریختن بست و قفل‌ها و داربست‌ها شده و هم‌ اکنون در حال تعویض آن‌ها هستیم.

خطر ریزش وجود دارد

وی تصریح کرد: هر لحظه خطر ریزش وجود دارد چون با هر خاک‌ برداری شاهد ریزش هستیم.

مروتی خاطرنشان کرد: به تمام ماشین‌ها و نیروهای حاضر در محل دستور داده‌ایم منطقه را تخلیه کنند و تنها پنج ماشین هلال‌احمر و دو ماشین اورژانس در محل حاضر باشند.

لازم به ذکر است؛ هم‌ اکنون بالگرد هلال‌احمر بر فراز منطقه در حال گشت زنی بوده و احتمال خروج خبرنگاران و عکاسان از محل حادثه قوت گرفته است.