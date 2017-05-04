۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۷:۴۳

آسوشیتدپرس خبر داد؛

عملیات بهاری طالبان یکشنبه آغاز می شود

طالبان با اشاره به برنامه هایش برای تشدید عملیات علیه نیروهای امنیتی افغانستان اعلام کرد که عملیات بهاری خود را یکشنبه آغاز خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، طالبان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که عملیات بهاری خود را یکشنبه (۱۷ اردیبهشت) آغاز خواهد کرد.

این گروه پیشتر هم اعلام کرده بود که ازهرگونه تاکتیکی برای بازداشت و یا آسیب زدن به متجاوزان خارجی استفاده خواهد کرد و این عملیات شامل حملات انتحاری به پایگاه‌های نظامی و مناطق دیپلماتیک می‌شود.

وزارت دفاع افغانستان نیز در پاسخ به این بیانیه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور برای هرگونه عملیات جدید طالبان آماده‌اند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که ارتش ملی افغانستان برای خنثی کردن این حملات آماده است و نیروهای امنیتی افغانستان در حال حاضر از حمایت و اعتماد بسیاری از مردم این کشور برخوردارند.

