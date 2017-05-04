مدیریت هوشمند امنیت انتخابات در غرب استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن خانچرلی در همایش یک روزه آموزش معاونان پیشگیری، گشت های انتظامی و رده های تخصصی درشهرستان شهریار با تاکید بر همراهی مردم با پلیس در تامین امنیت افزود: داشتن آمادگی بالا برای انجام ماموریت ها از ضروریات پلیس مقتدر است که بایستی این امر با جدیت تمام در برنامه ها گنجانده شود.

وی آموزش را پیش زمینه اصلی تامین امنیت و پایه و اساس کار و ماموریت های پلیس در جامعه دانست و گفت: فرماندهان و مسئولان باید در این مقوله اهتمام کافی داشته باشند و با نظارت مستمر بر زیر مجموعه بر تحکیم پایه های آموزش تاکید کنند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران، با اشاره به گستردگی ماموریت های نیروی انتظامی اظهار داشت: نیروی انتظامی مدافع و حافظ ارزش های اسلامی و انقلابی بوده و در این راستا از تمامی ظرفیت های خود بهره می برد.

خانچرلی ادامه داد: رعایت انضباط نظامی در ماموریت های عملیاتی همواره باید مد نظر فرماندهان و پرسنل باشد، آمادگی بالا و هوشیاری از مصادیق انضباط در نیروهای انتظامی است و اگر می خواهیم در انجام وظایف موفق باشیم بهتر است آموزش را در کارهایمان فراموش نکنیم.

این مقام ارشد انتظامی در پایان با اشاره به انتخابات پیش روی ، گفت: باید با برنامه ریزی و مدیریت هوشمند با استفاده از اهرم های اجتماعی و مشارکت، امنیت مطلوب را در برگزاری انتخابات در استان ایجاد کنیم که در راستای این امر اقداماتی صورت گرفته است.