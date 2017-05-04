جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی حادثه ریزش معدن را تسلیت گفت

جبهه مردمی نیروهای انقلاب در اطلاعیه ای حادثه دردناک ریزش معدن یورت و جان باختن ده ها کارگر سخت کوش را تسلیت گفت.



متن اطلاعیه جبهه مردمی بدین شرح است:



« وبَشِّرِ الصَّابِرِینَ الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعونَ

و مژده ده شکیبایان را ، همان کسانی که چون مصیبتی به آنان برسد می‏ گویند ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می‏ گردیم. بقره - ۱۵۶



خبر دردناک و تاسف بار انفجار و ریزش معدن زغال سنگ در استان گلستان که منجر به جان باختن ده ها تن از کارگران سخت کوش و نجیب شد را به ملت بزرگوار ایران ،مردم استان گلستان و خانواده های داغدار و مصیبت دیده این حادثه غمبار، تسلیت و تعزیت می گوییم.

از اولین دقایق انتشار خبر و تصاویر این حادثه سوزناک، آواری ازغم بر دل ها مان نشست وابری از اندوه بر جان هامان سایه افکند . مشاهده چهره مادران، همسران، پدران و فرزندانی که به سوگ عزیزان شان نشسته و یا منتظر بازگشت جگرگوشه های محبوس دراعماق آن معدن هستند ، شرح مظلومیت و زجر و محنتی است که بر کارگران پرتلاش وبی ادعای این سرزمین فرارفته است.

کدام ایرانی غیرتمند و با وجدانی، تاب و توان تحمل این جملات دشنه گون را از کارگران بازمانده از حادثه معدن یورت دارد: « دیروز بوی گاز استشمام میشد، ولی دستگاه سنجش گاز نداریم....۳ماه در سال بیمه هستیم..از سال ۱۳۹۲ تا کنون مسئولان حقوق‌ها را به صورت کامل واریز نکرده اند و در هر سال ۳ تا ۴ ماه از حقوق ما را نپرداختند. ....حقوق یک کارگر معدن در سال‌های گذشته ۷۳۰ تا ۷۷۰ هزار تومان بوده است که امسال این میزان به ۸۰۰ هزار تومان رسیده است ... ۱۷ تا ۱۸ ماه طلبکار هستیم و حقوق نگرفته ایم....»

و اما باعث بسی تاسف است که شب گذشته آقای حسن روحانی در نطق انتخاباتی اش در حالی که جنازه ده ها تن از فرزندان این ملت در خاک و خون مدفون شده و ده ها تن دیگر در عمق ۱۵۰۰ متری معدن محبوس شده اند، چشم به دوربین های تلویزیون می دوزد و می گوید: " رقابت بین دو شیوه برای اداره کشور است. یک شیوه سختگیری و برخورد خشن با مردم و استفاده از شیوه‌های فشارویک شیوه اعتدال، خردگرایی و استفاده از نظر و مشورت مردم برای اداره جامعه ! »

کاش آقای روحانی با جسارت می گفت چه کسانی بر کارگران و محرومان و صنعتگران و تولیدکنندگان این کشور سخت گیری و فشار آورده و در روز کارگر از تریبون عمومی خردکردن دهان کارگران را وعده میدهد؟ آن هم کارگرانی که نان حلال را باعرق جبین به خانه می برند نه با دستبرد زدن به جیب مردم با سوء استفاده از موقعیت ورانت های دولتی! تعطیلی بیش از ۷۰ درصد واحدهای تولیدی کشور و فروبردن اقتصاد در ورطه رکود با کدام منطق اعتدال و خردگرایی و مشاوره به دست آمده است؟

سوختن و مدفون شدن ده ها عزیز و نور چشم این کشور در اعماق ۱۵۰۰ متری زمین، معلول حرام خواری مدیران نجومی زالو صفتی است که با وقاحت تمام چنگ در حلقوم کارگران می اندازند و ردیف ها و جداول حقوق و پاداش و مزایای ده ها و صدها میلیونی خود را با ریشخند به عدالت پر می کنند، اما توسط سخنگوی دولت مفتخر به "سرمایه نظام" می شوند.

جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی بار دیگر با تسلیت به ملت رشید ایران اسلامی و خانواده های نجیب و مظلوم کارگران جان باخته در معدن زغال سنگ یورت آزادشهر و آرزوی نجات هر چه سریع ترمحبوس شدگان در معدن و شفای عاجل برای مصدومان حادثه، به روح این کارگران مظلوم و رنج کشیده که سخت کوشانه و با عرق جبین، در اعماق زمین به دنبال تامین نان حلال برای خانواده شان بودند، درود و سلام می فرستد و امیدوار است بار دیگر جان و مال و آبروی این ملت که از اساسی ترین حقوق افراد یک جامعه است، بهای لازم را پیدا کرده و دستگاه قضایی نیز با قاطعیت هرچه تمامتر با کسانی که با کم کاری و فراراز مسوولیت باعث وقوع چنین حادثه غمباری شدند، برخورد قاطع نماید، تا ملت ایران بیش از این قربانی بی تدبیری مدیران در حوادثی چون سیل و زلزله و ریزگرد و حوادث ریلی و جاده ای و انفجار معدن و...نشود.»