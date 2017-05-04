رشته ورزشی شنا در اهر مورد غفلت قرارگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج‌شنبه اختتامیه مسابقات شنای فرهنگیان و دانش آموزان که به مناسبت هفته معلم برگزار شد با حضور مدیر و معاون آموزش و پرورش، رئیس اداره ورزش و جوانان و رئیس هیئت شنای شهرستان اهر با معرفی نفرات برتر پایان یافت.

جعفر شجاعی مدیر آموزش و پرورش اهر در اختتامیه مسابت شنا با اشاره به اینکه شنا یکی از ورزش‌های مورد توصیه دین مبین اسلام است، اظهار داشت: پیامبر اکرم (ص) نیز مسلمانان را به تیراندازی، سوارکاری و شنا توصیه کرده‌اند و تأکید داشته‌اند که شنا صرفاً یک ورزش جسمانی و فرح‌بخش نیست.

وی افزود: شهدای غواص دوران دفاع مقدس و توصیه‌های پیامبر اکرم (ص) اهمیت شنا را صدچندان می‌کند.

مدیر آموزش و پرورش اهر بابیان اینکه جرقه ورزش قهرمانی از مدارس زده‌شده است، گفت: ورزش آموزشگاهی زمینه ورزش قهرمانی را فراهم می‌کند و همین دانش آموزان که در عرصه‌های ورزشی مقام و مدال‌های رنگین کسب می‌کنند در آینده به قهرمانان عرصه ورزشی مبدل خواهند شد.

شجاعی در پایان با تأکید بر اینکه شنا یکی از ورزش‌هایی است که در شهرستان اهر مورد غفلت قرارگرفته به‌طوری که در مقطع سوم ابتدایی ورزش تعطیل شده و اگر ورزش در این مقطع در برنامه وزارت نباشد در شهر اهر تداوم می‌یابد، خاطرنشان کرد: والدین با تشویق دانش آموزان به جهت سوق دادن به سمت ورزش شنا موجبات ترویج و پویایی این رشته ورزشی را فراهم کنند.

جوانان اهری در رشته ورزشی شنا استعداد دارند

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اهر نیز در این آیین استقبال دانش آموزان پسر و دختر و فرهنگیان مرد و زن از مسابقات شنای هفته معلم را بی‌نظیر ارزیابی کرد و بیان داشت: شرکت دانش و آموزان و فرهنگیان در مسابقات شنای شهرستان اهر بیان‌گر جایگاه این رشته ورزشی در بین اقشار فرهنگی جامعه است.

جلیل علیجانپور با ذکر اینکه سوارکاری، شناکردن و تیراندازی از جمله ورزش‌هایی است که پیامبر اکرم (ص) برای آموزش به فرزندان به پدران توصیه کرده‌اند، افزود: با وجود کمبود امکانات و فضای ورزشی شنا، اگر به این حق و توصیه اسلامی عمل می‌شد، امروز باید ایران بهترین شناگران و تیراندازان دنیا را می‌داشت.

وی اضافه کرد: خوشبختانه شهرستان اهر در طول سال به‌طور متوسط چندین مورد مسابقات شهرستانی و استانی شنا را میزبانی می‌کند و سعی می‌کنیم تا با رفع کمبودها و مشکلات راه را برای ورزشکاران این رشته جهت حضور در مسابقات کشوری هموار شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اهر با اشاره به اینکه جوانان اهری در رشته ورزشی شنا استعداد دارند، خاطرنشان کرد: با برگزاری مسابقات شنا در مناسبت‌های مختلف علاوه بر ایجاد شور و اشتیاق بلکه می‌توان محوریت مسابقات شنا را استعدادیابی و شناسایی جوانان قرارداد.

در پایان مسابقات شنای هفته معلم ویژه دانش آموزان و فرهنگیان شهرستان اهر به نفرات برتر حکم قهرمانی و جوایز اهداء شد.