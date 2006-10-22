ميزباني مسابقات قهرماني ايران را از دست نمي دهيم/ متاسفانه برخي بدنبال اعمال سليقه شخصي هستند

عبدالله عزيزي در گفتگو با خبرنگار مهرضمن اعلام اين مطلب گفت: هيئت كشتي كردستان پيش از اين و با برگزاري رقابت هاي جام تختي وقهرماني كشور سربلند از ميزباني مسابقات كشتي بيرون آمده و در مسابقات قهرمان جوانان ايران در رشته كشتي فرنگي نيز تلاش داريم ميزبان شايسته اي باشيم.

عضو سابق تيم ملي كشتي فرنگي ايران در مورد اختلاف نظرهايي كه بين تربيت بدني كردستان و دست اندركاران كشتي اين استان براي برگزاري رقابتهاي قهرماني كشور به جود آمده است گفت: تربيت بدني كردستان براي برگزاري مسابقات قهرماني ايران جلوي پاي ما سنگ مي اندازد و با ارسال نامه اي به فدراسيون كشتي اعلام كرده حاضر به همكاري نيست!

وي ادامه داد: هزينه برگزاري اين مسابقات را فدراسيون كشتي مي پردازد وهيات كشتي كردستان آن را برگزار مي كند. من دليل مخالفت با ميزباني سنندج از سوي مدير كل تربيت بدني كردستان را نمي فهمم و از چنين برخوردهايي كه متاثر از سلايق شخصي است متعجبم.

عزيزي ادامه داد: اگر تربيت بدني كردستان همكاري كند رقابتهاي كشتي فرنگي قهرماني جوانان ايران را در سالن آزادي سنندج برگزار مي كنيم و در غير اين صورت محل برگزاري مسابقات را تغيير مي دهيم.

رئيس هيئت كشتي استان كردستان از اسكان شركت كنندگان مسئولان ومهمانان رقابتهاي قهرماني كشور درخوابگاه آموزش و پرورش و بنياد شهيد خبر داد وبا اشاره به مهمان نوازي مردم كردستان گفت: اميدوارم بتوانيم مثل گذشته اين مسابقات را به شكل شايسته اي برگزار كنيم و ميزبان خوبي براي تمام مهمانان عزيز باشيم.

رقابتهاي كشتي فرنگي قهرماني جوانان ايران روزهاي 18 و19 آبان ماه سال جاري درسنندج، مركز استان كردستان برگزارمي شود.